Радий Хабиров – о примере олимпийцев: «Мальчишки и девчонки будут гордиться и пойдут в спортзалы»

Сегодня Радий Хабиров по видеосвязи пообщался с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым, бронзовым медалистом пекинской Олимпиады Эдуардом Латыповым и его тренером Виктором Никитиным. Глава региона отметил, что в Башкортостане царит атмосфера праздника и невероятной поддержки всех олимпийцев.
В свою очередь, Виктор Майгуров поблагодарил Радия Хабирова за поддержку спортсменов на Олимпийских играх и развитие биатлона в Башкортостане.
Сегодняшний день Олимпиады получился успешным для спортсменов из Башкортостана. Александр Третьяков остановился в шаге от медали, заняв четвертое место на соревнованиях по скелетону. Сборная России по шорт-треку, в составе которой выступал и уфимец Семен Елистратов, вышла в финал эстафеты на 5000 метров, который состоится 16 февраля. Напомним, позавчера Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров. И уже завтра биатлонист Эдуард Латыпов может увеличить счёт медалей спортивной копилки Башкортостана. Он побежит спринтерскую гонку на 10 километров.