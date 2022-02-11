Радий Хабиров – о примере олимпийцев: «Мальчишки и девчонки будут гордиться и пойдут в спортзалы»

Эдуард, завтра сотни, десятки тысяч мальчишек и девчонок будут следить за тобой, гордиться тобой и после тебя пойдут в спортивные залы и будут настоящими, хорошими людьми. Знай это – мне кажется, это тоже сил придает. Ты пример для них, самый нужный.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан