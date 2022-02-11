Радий Хабиров – о примере олимпийцев: «Мальчишки и девчонки будут гордиться и пойдут в спортзалы»

Сегодня Радий Хабиров по видеосвязи пообщался с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым, бронзовым медалистом пекинской Олимпиады Эдуардом Латыповым и его тренером Виктором Никитиным. Глава региона отметил, что в Башкортостане царит атмосфера праздника и невероятной поддержки всех олимпийцев.

В свою очередь, Виктор Майгуров поблагодарил Радия Хабирова за поддержку спортсменов на Олимпийских играх и развитие биатлона в Башкортостане.

Эдуард, завтра сотни, десятки тысяч мальчишек и девчонок будут следить за тобой, гордиться тобой и после тебя пойдут в спортивные залы и будут настоящими, хорошими людьми. Знай это – мне кажется, это тоже сил придает. Ты пример для них, самый нужный.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров – о примере олимпийцев: «Мальчишки и девчонки будут гордиться и пойдут в спортзалы»

Сегодняшний день Олимпиады получился успешным для спортсменов из Башкортостана. Александр Третьяков остановился в шаге от медали, заняв четвертое место на соревнованиях по скелетону. Сборная России по шорт-треку, в составе которой выступал и уфимец Семен Елистратов, вышла в финал эстафеты на 5000 метров, который состоится 16 февраля. Напомним, позавчера Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров. И уже завтра биатлонист Эдуард Латыпов может увеличить счёт медалей спортивной копилки Башкортостана. Он побежит спринтерскую гонку на 10 километров.

Во-первых, это гордость республики. Когда идут Олимпийские игры, я думаю не столько о башкирском, сколько о России. Потому что наша команда чудовищно прессуется со стороны околоспортивных деятелей, здесь они должны быть вместе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями