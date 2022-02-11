В Башкирии рассказали, как дистанционно закрыть больничный

Завершить болеть можно дистанционно. Речь идёт о закрытии листков нетрудоспособности. Вместо того чтобы отстаивать очередь в поликлинике, теперь достаточно позвонить в регистратуру, обратиться в систему 122 или онлайн вбить данные.

Совмещать полезное пришлось с неприятным. Обучающие курсы Аделя Лутфуллина проходила с температурой. На самоизоляцию ушла вместе с мужем. С разницей в несколько дней обоим пришли положительные результаты ПЦР-теста. Врача вызывали через скорую, система 122 была перегружена. Мазок взяли на дому. Закрыть больничный с этой недели можно тоже без визита в поликлинику. Его оформляют на 7 дней при симптомах ОРВИ или после положительного результата ПЦР-теста.

Если больничный нужно продлить, то требуется посещение медорганизации либо вызов врача на дом. Ваше состояние оценят и продлят больничный на необходимое количество дней. Софья Алёшина, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

С пациентом связывается терапевт. Некоторые медучреждения открывают больничный лист не только по телефону, но и онлайн. Так, в Уфе 43-я поликлиника принимает заявки на свою почту. Пациент должен предоставить краткий список данных: фамилию, имя, отчество, СНИЛС, номер телефона, первый день проявления симптомов ОРВИ или ковида. В случае закрытия листка временной нетрудоспособности нужно ещё дописать и конечную дату больничного.

Если все эти условия выполнены, заявка принимается. Если нет, то мы отправляем список требований, как нужно оформить заявку. Севиндж Мансимова, участковый терапевт поликлиники № 43

Заявок поступает много, поэтому рассматриваем различные варианты расширения службы, привлечения новых специалистов, потому что заявки на закрытие больничного нам нужно закрывать день в день. Данил Батршин, заведующий отделом управления качества медицинской помощи поликлиники №43

Заявки поступают каждые 2-3 минуты – в день примерно 100 обращений. Без внедрения дистанционной системы все эти пациенты оказались бы очно в очереди.