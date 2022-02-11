Плавающие цены и допуслуги: жители Уфы жалуются на автосалон

Автомобиль один, а цены разные. Уфимцы жалуются на автосалон в селе Чесноковка. Изначально стоимость машин им называли меньше, чем потом оказалось в договоре, рассказывают клиенты. Также они оплатили допуслуги.

К автосалону, откуда еще недавно уехал счастливым на новенькой иномарке, Сагит вернулся уже на автобусе. Не то, что за руль сесть, смотреть не может на своё приобретение, признается мужчина. Уж слишком дорого обошлась ему машина.

По 19 тысяч платеж на 5 лет. Потом дали еще какой-то документ, и в итоге сейчас 42 тысячи в месяц выходит платеж. Говорят, что через два месяца все изменится, и будет 19 тысяч платеж. Сагит Муллагалиев, клиент автосалона

Так как с Сагитом мы встретились возле автосалона, то туда и решили отправиться все вместе за ответами. Узнать, что за удивительные условия они предлагают покупателям. Нам, конечно, уже никто не рассказывал ни про снижение суммы кредита через два месяца, ни про заманчивые скидки.

В день покупки, вспоминает Сагит, с ним общались куда более учтивым тоном. Еще и кофе угощали. Но мы и без него решили задержаться в салоне и ознакомиться с ценами. Стоимость, указанная на машине аналогичной модели, что приобрел Сагит, куда приятнее, чем в его договоре купли-продажи.

Как выплачивать сумму с процентами, Сагит не представляет. Мужчина получает пенсию 19 тысяч рублей. До сих пор не понимает, как оказался в таком положении. А вот юристам всё ясно. У Азата Садыкова уже несколько подобных клиентов.

Сначала обозначают меньшую стоимость, потом после одобрения кредитов приносят большой пакет документов, человек почти не глядя его подписывает, сотрудники его еще начинают специально торопить. Мошенничество очень сложно доказуемо, потому что цену не скрывают, но многое на словах, обещают, что платеж будет меньше. А за обещания, которые ничем не подкрепляются, нет уголовной ответственности. Азат Садыков, юрист