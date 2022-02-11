Плавающие цены и допуслуги: жители Уфы жалуются на автосалон

Автомобиль один, а цены разные. Уфимцы жалуются на автосалон в селе Чесноковка. Изначально стоимость машин им называли меньше, чем потом оказалось в договоре, рассказывают клиенты. Также они оплатили допуслуги.
К автосалону, откуда еще недавно уехал счастливым на новенькой иномарке, Сагит вернулся уже на автобусе. Не то, что за руль сесть, смотреть не может на своё приобретение, признается мужчина. Уж слишком дорого обошлась ему машина.
Так как с Сагитом мы встретились возле автосалона, то туда и решили отправиться все вместе за ответами. Узнать, что за удивительные условия они предлагают покупателям. Нам, конечно, уже никто не рассказывал ни про снижение суммы кредита через два месяца, ни про заманчивые скидки.
В день покупки, вспоминает Сагит, с ним общались куда более учтивым тоном. Еще и кофе угощали. Но мы и без него решили задержаться в салоне и ознакомиться с ценами. Стоимость, указанная на машине аналогичной модели, что приобрел Сагит, куда приятнее, чем в его договоре купли-продажи.
Как выплачивать сумму с процентами, Сагит не представляет. Мужчина получает пенсию 19 тысяч рублей. До сих пор не понимает, как оказался в таком положении. А вот юристам всё ясно. У Азата Садыкова уже несколько подобных клиентов.
«Пишите претензию на юридический адрес компании», – это всё, что смогли ответить сотрудники автосалона. Сагит написал заявление в правоохранительные органы.