В Башкирии три человека застряли в «снежном плену»

Госкомитет по ЧС предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях и предостерегает от несчастных случаев.

Так, недалеко от села Узянбаш Белорецкого района в снежный занос попал автомобиль. В салоне находилось три человека: 25-летний парень и две женщины 35 и 30 лет. На помощь застрявшим прибыли спасатели, которые эвакуировали автомобиль.

А в посёлке Чернозерский кордон Демского района в снегу застряла машина «скорой помощи». Неизвестно, направлялись ли медики на вызов к пациенту. Выбраться застрявшим так же помогли спасатели.