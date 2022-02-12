В Уфе огнём охватило салон красоты

Сегодня, 12 февраля, в центре Уфы произошёл крупный пожар. Огнём охватило салон красоты по улице Революционной.

Около двух часов дня на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании. На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. Открытое горение удалось быстро ликвидировать.

Погибших нет. Известно, что легкие симптомы отравления продуктами горения зафиксированы у одной девушки. Проводится обследование квартир над салоном красоты. Предстоит установить причину пожара.