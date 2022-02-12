В Уфе под жилым домом просел грунт

В Уфе жильцы одного из домов по улице Интернациональной пожаловались на просадку здания. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

Было установлено, что у дома произошла просадка грунта и асфальта. На месте работают специализированные службы. Территории расчищена от снега, планируется вскрытие участка для выяснения причины просадки. Асфальт будет полностью восстановлен.

Пострадавших в инциденте нет. В 2016 году во дворе этого же дома под землю ушла припаркованная «Лада Калина», которую не нашли до сих пор.