Радий Хабиров встретился в Музее Альбанова с автором книги об исследователях Арктики

Мне очень радостно, что даже Башкирия, которая находится далеко от Арктики, занимается ее освоением. В эти дни я сопровождаю Андреа, она хочет посетить места, где родился, учился Альбанов – это материал для ее будущей книги. Дальше мы встретимся с Михаилом Андреевичем Чвановым.

Евгений Ферштер, полярник, участник арктических экспедиций