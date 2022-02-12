Радий Хабиров встретился в Музее Альбанова с автором книги об исследователях Арктики

Радий Хабиров встретился с американской писательницей, автором книги об исследователях Арктики. Встреча прошла в уфимском Музее полярников имени Валериана Альбанова.
Андреа Питцер прибыла в столицу республики в сопровождении многократного участника арктических экспедиций Евгения Ферштера. Глава Башкортостана рассказал гостям об истории возникновения музея полярников в двухэтажной усадьбе на улице Свердлова, принадлежащей когда-то купцам Соловьевым. Экспонаты расположены на территории более 300 кв. м, здесь несколько тематических зон, а жизни Валериана Альбанова посвящен отдельный зал.
Андреа Питцер написала три книги, лично участвовала в российских экспедициях на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа в 2020-2021 годах. В столице республики она намерена собрать информацию об уфимце Валериане Альбанове, который был штурманом на паровой шхуне «Святая Анна».
После Уфы писательница планирует посетить Санкт-Петербург и Архангельск, где также рассчитывает собрать материалы для книги. Радий Хабиров, Андреа Питцер и Евгений Ферштер также обсудили предстоящую поисковую экспедицию на Землю Франца-Иосифа по следам штурмана Альбанова и шхуны «Святая Анна».
С инициативой включить в состав экипажа представителей республики Глава Башкортостана выступил в августе прошлого года на заседании попечительского совета регионального отделения Русского географического общества. В число участников экспедиции также планируют войти Андреа Питцер и Евгений Ферштер.