Радий Хабиров встретился в Музее Альбанова с автором книги об исследователях Арктики

Радий Хабиров встретился с американской писательницей, автором книги об исследователях Арктики. Встреча прошла в уфимском Музее полярников имени Валериана Альбанова.

Андреа Питцер прибыла в столицу республики в сопровождении многократного участника арктических экспедиций Евгения Ферштера. Глава Башкортостана рассказал гостям об истории возникновения музея полярников в двухэтажной усадьбе на улице Свердлова, принадлежащей когда-то купцам Соловьевым. Экспонаты расположены на территории более 300 кв. м, здесь несколько тематических зон, а жизни Валериана Альбанова посвящен отдельный зал.

Удивительная история произошла с экспедицией, где принимал участие Евгений Ферштер. Вы представляете себе размеры Арктики, а они приходят, тыкают в точку и находят место гибели участников экспедиции. Мы подумали, что это дает нам основания создать этот музей, и мы постарались.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров встретился в Музее Альбанова с автором книги об исследователях Арктики

Андреа Питцер написала три книги, лично участвовала в российских экспедициях на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа в 2020-2021 годах. В столице республики она намерена собрать информацию об уфимце Валериане Альбанове, который был штурманом на паровой шхуне «Святая Анна».

Я здесь, чтобы увидеть музей, я хочу узнать все об Альбанове. Я здесь, в Уфе, потому что его история здесь начиналась.

Андреа Питцер, писатель, журналист (CША)

Мне очень радостно, что даже Башкирия, которая находится далеко от Арктики, занимается ее освоением. В эти дни я сопровождаю Андреа, она хочет посетить места, где родился, учился Альбанов – это материал для ее будущей книги. Дальше мы встретимся с Михаилом Андреевичем Чвановым.

Евгений Ферштер, полярник, участник арктических экспедиций

После Уфы писательница планирует посетить Санкт-Петербург и Архангельск, где также рассчитывает собрать материалы для книги. Радий Хабиров, Андреа Питцер и Евгений Ферштер также обсудили предстоящую поисковую экспедицию на Землю Франца-Иосифа по следам штурмана Альбанова и шхуны «Святая Анна».

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С инициативой включить в состав экипажа представителей республики Глава Башкортостана выступил в августе прошлого года на заседании попечительского совета регионального отделения Русского географического общества. В число участников экспедиции также планируют войти Андреа Питцер и Евгений Ферштер.

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