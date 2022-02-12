Уфа получила новую партию современной снегоуборочной техники

Сегодня в Уфу прибыла партия современной техники для уборки снега. Закуплен спецтранспорт по поручению главы республики Радия Хабирова для повышения качества очистки дорожного полотна. 9 машин, оборудованных шнекороторным механизмом, уже вышли на столичные улицы. Всего же на обновление автопарка жилищно-коммунального хозяйства региона выделено полтора миллиарда рублей.

Прибывшая из Миасса ранним утром техника уже в обед приступила к очистке уфимских улиц. Подобные машины в автопарке уфимских коммунальщиков уже были. Правда, через день этот устаревший транспорт, которому больше 30 лет, приходилось ремонтировать. Новая снегоуборочная машина на базе «Урала» оснащена сразу двумя двигателями. Они повышают производительность в несколько раз, заменяя сразу три единицы техники.

Техника – огонь, в первый раз в жизни на такой технике. Чувствуется два двигателя: основной приводит в движение сам автомобиль, второй приводит в движение оборудование шнекоротора. Руслан Аминев, водитель снегоуборочной техники

Обычная техника просто сметает снег, к возмущению автовладельцев сокращая проезжую часть. Оснащенный шнекороторным механизмом новый транспорт образовавшиеся у обочины сугробы отправит сразу в кювет. За счет дополнительного двигателя расстояние полета снега регулируется – от 3 до 30 метров.

В данной комплектации он позволяет в кювет выкидывать снег. Дополнительно в ближайшие дни доходят специальные приспособления, которые позволят осуществлять погрузку в самосвал. Руслан Яхиббаев, заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы

Поручение об оперативном пополнении автопарка жилищно-коммунального хозяйства республики дал руководитель региона Радий Хабиров. Спецтехника Башкортостана обновится на полтора миллиарда рублей – треть средств уйдет на покупку уборочного транспорта в столице.

Понятно, что она придет к концу зимы, по крайней мере, будем готовы к весне. Из того, что главы просят, многие вещи мы удовлетворим. Это очень важно сделать. У нас Уфа хромает в части техники по уборке тротуаров. Они большие, их много. Вот это историю чтоб мы сделали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сложности были с наличием такой техники, готовых нигде не бывает. Я доложил Радию Фаритовичу эту ситуацию. Он лично звонил директору завода. Попросил перейти на круглосуточный режим работы. Спасибо заводу-изготовителю, с уважением отнеслись к словам руководителя субъекта. И вот два дня прошло после звонка, и уже 4 единицы у нас в наличии. Алан Марзаев, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

В ближайшее время в Уфу привезут еще 5 новых снегоочистителей. Кроме того, приняты дополнительные меры в борьбе с осадками. Специально созданная комиссия будет мониторить дворы. Неубранная территория грозит руководителю управляющей компании штрафом в 300 тысяч рублей. Привлечена техника с предприятий, за счет которой ежедневно на уборку выезжают более 500 машин. Это в три раза больше прежних цифр.