Уфа получила новую партию современной снегоуборочной техники

Сегодня в Уфу прибыла партия современной техники для уборки снега. Закуплен спецтранспорт по поручению главы республики Радия Хабирова для повышения качества очистки дорожного полотна. 9 машин, оборудованных шнекороторным механизмом, уже вышли на столичные улицы. Всего же на обновление автопарка жилищно-коммунального хозяйства региона выделено полтора миллиарда рублей.
Прибывшая из Миасса ранним утром техника уже в обед приступила к очистке уфимских улиц. Подобные машины в автопарке уфимских коммунальщиков уже были. Правда, через день этот устаревший транспорт, которому больше 30 лет, приходилось ремонтировать. Новая снегоуборочная машина на базе «Урала» оснащена сразу двумя двигателями. Они повышают производительность в несколько раз, заменяя сразу три единицы техники.
Обычная техника просто сметает снег, к возмущению автовладельцев сокращая проезжую часть. Оснащенный шнекороторным механизмом новый транспорт образовавшиеся у обочины сугробы отправит сразу в кювет. За счет дополнительного двигателя расстояние полета снега регулируется – от 3 до 30 метров.
Поручение об оперативном пополнении автопарка жилищно-коммунального хозяйства республики дал руководитель региона Радий Хабиров. Спецтехника Башкортостана обновится на полтора миллиарда рублей – треть средств уйдет на покупку уборочного транспорта в столице.
В ближайшее время в Уфу привезут еще 5 новых снегоочистителей. Кроме того, приняты дополнительные меры в борьбе с осадками. Специально созданная комиссия будет мониторить дворы. Неубранная территория грозит руководителю управляющей компании штрафом в 300 тысяч рублей. Привлечена техника с предприятий, за счет которой ежедневно на уборку выезжают более 500 машин. Это в три раза больше прежних цифр.
Снегоуборочные машины распределят по всем районам столицы. Летом техника тоже не будет простаивать: шнекоротор сменят на щетки для очистки улиц города от пыли.