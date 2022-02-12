В Башкирии рассказали, зачем объединяют отделения скорой помощи в медицинские округа

Врачи станут ближе. В Башкортостане продолжается процесс объединения структур скорой помощи в крупные медицинские округа. 7 межмуниципальных отделений скорой помощи –  Нефтекамское, Октябрьское, Кумертауское, Бирское, Дуванское, Белорецкое и Сибайское – уже успешно работают.

В данный момент такую же процедуру предстоит пройти ишимбайской скорой помощи, которая присоединится к стерлитамакской станции. Объединение позволит более оперативно доезжать до тяжелых пациентов, которым нужна экстренная медицинская помощь и госпитализация. До объединения медики могли выезжать на вызовы только в границах своего района.

Сейчас мы сотрем эти условные границы районов. Поэтому на выезд поедет не скорая помощь из центральной районной больницы, к которой относится эта деревня, а ближайшая скорая медицинская помощь. Тем самым мы ускорим доезд до тех пациентов, которые нуждаются в скорой медицинской помощи.   

Аяз Камалов, главный врач скорой медицинской помощи Центра медицины катастроф г. Уфы
Фото №1 - В Башкирии рассказали, зачем объединяют отделения скорой помощи в медицинские округа

При этом у населения и самих сотрудников нет поводов для опасений. Весь медицинский персонал останется на своих местах, как и кареты скорой помощи. Просто улучшится логистика: диспетчеры станут оперативнее принимать вызовы, бригады – выезжать к пациенту. В выигрыше останутся и сами медики: их обеспечат новой спецодеждой, обновят автопарк, появится возможность карьерного роста, а соответственно, и увеличения заработной платы. Практика слияния в медицинские округа имеется и в других регионах России. В Башкортостане этот процесс начался ещё в 2019 году и доказал свою эффективность.

Процесс объединения представляет собой изменение юридического статуса. Только и всего. Всё остальное: автомобили, сотрудники – остаются там, где раньше и работали. И будут продолжать оказывать скорую медицинскую помощь жителям того или иного района, но на более высоком и качественном уровне. 

Аяз Камалов, главный врач скорой медицинской помощи Центра медицины катастроф г. Уфы
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