В Башкирии рассказали, зачем объединяют отделения скорой помощи в медицинские округа

В данный момент такую же процедуру предстоит пройти ишимбайской скорой помощи, которая присоединится к стерлитамакской станции. Объединение позволит более оперативно доезжать до тяжелых пациентов, которым нужна экстренная медицинская помощь и госпитализация. До объединения медики могли выезжать на вызовы только в границах своего района.

Сейчас мы сотрем эти условные границы районов. Поэтому на выезд поедет не скорая помощь из центральной районной больницы, к которой относится эта деревня, а ближайшая скорая медицинская помощь. Тем самым мы ускорим доезд до тех пациентов, которые нуждаются в скорой медицинской помощи.

При этом у населения и самих сотрудников нет поводов для опасений. Весь медицинский персонал останется на своих местах, как и кареты скорой помощи. Просто улучшится логистика: диспетчеры станут оперативнее принимать вызовы, бригады – выезжать к пациенту. В выигрыше останутся и сами медики: их обеспечат новой спецодеждой, обновят автопарк, появится возможность карьерного роста, а соответственно, и увеличения заработной платы. Практика слияния в медицинские округа имеется и в других регионах России. В Башкортостане этот процесс начался ещё в 2019 году и доказал свою эффективность.