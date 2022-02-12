В Башкирии рассказали, зачем объединяют отделения скорой помощи в медицинские округа

Врачи станут ближе. В Башкортостане продолжается процесс объединения структур скорой помощи в крупные медицинские округа. 7 межмуниципальных отделений скорой помощи – Нефтекамское, Октябрьское, Кумертауское, Бирское, Дуванское, Белорецкое и Сибайское – уже успешно работают.
В данный момент такую же процедуру предстоит пройти ишимбайской скорой помощи, которая присоединится к стерлитамакской станции. Объединение позволит более оперативно доезжать до тяжелых пациентов, которым нужна экстренная медицинская помощь и госпитализация. До объединения медики могли выезжать на вызовы только в границах своего района.
При этом у населения и самих сотрудников нет поводов для опасений. Весь медицинский персонал останется на своих местах, как и кареты скорой помощи. Просто улучшится логистика: диспетчеры станут оперативнее принимать вызовы, бригады – выезжать к пациенту. В выигрыше останутся и сами медики: их обеспечат новой спецодеждой, обновят автопарк, появится возможность карьерного роста, а соответственно, и увеличения заработной платы. Практика слияния в медицинские округа имеется и в других регионах России. В Башкортостане этот процесс начался ещё в 2019 году и доказал свою эффективность.