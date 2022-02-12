В Башкирии баянист получил полмиллиона по программе «Земский работник культуры»

500 тысяч рублей работникам культуры. В Башкортостане несколько человек, переехавших трудиться в сельские клубы, библиотеки, музеи и школы искусств, получили полмиллиона. Один из них – баянист Айдар Басыров, который сейчас трудится в Чишминском дворце культуры. Республиканскую программу, возможно, распространят на всю страну.

Инструмент, на котором обычно играют фольклор, Айдар Басыров осовременивает музыкальными хитами. Так баянист надеется заинтересовать молодёжь. Музыка у него едва ли не течёт по венам: мужчина – потомственный баянист, на инструменте играли папа и дедушка. Сам Айдар Басыров ещё и получил профильное образование.

Музыкант 7 лет творил в Кушнаренковском районе. В Чишмы переехал недавно по программе «Земский работник культуры». Местным творческим коллективам не хватало именно баяниста. Помимо аккомпаниатора, он ещё и аранжировщик, и даже танцор.

В канун Нового года Айдар Басыров получил 500 тысяч рублей, которые он может потратить на приобретение жилья или земельного участка. Пока в поиске. Выплаты в декабре 2021-го получили обладатели профессионального профильного образования в сфере культуры, которые приехали работать в сёла с 2018 года. Творческим деятелям не должно быть больше 35 лет. Также в списке те, кто стал просвещать жителей городов численностью до 50 тысяч человек. В этом году начался уже сбор данных о том, каких специалистов не хватает в районах региона.