Флешмобы и акции памяти: в Башкирии отмечают 90 лет со дня рождения Рами Гарипова

Сегодня в республике отмечают 90-летний юбилей Рами Гарипова. Народный поэт, писатель, публицист, переводчик. Сквозными в его творчестве были тема любви к Родине и человеколюбие. Благодаря мастерству открылись новые грани башкирской поэзии. Строки стихов Рами Гарипова и по сей день не теряют своей актуальности. И еще не все творчество народного поэта известно широкому кругу читателей.
«Родной язык» – одно из самых известных стихотворений Рами Гарипова. И в эфире телеканала БСТ его можно услышать на казахском, латышском, французском, украинском, удмуртском. Всего на 13 языках. Такой проект с участием представителей разных национальностей был запущен специально к 90-летнему юбилею поэта. И, конечно же, бессмертные строки звучат на языке оригинала.
Башкирская гимназия-интернат №1 уже 28 лет носит имя Рами Гарипова – народного поэта и одного из самых известных своих выпускников. Торжественный митинг у бюста поэта собрал учеников, педагогический коллектив, поклонников творчества и представителей республиканского правительства. И первыми, кто возложил цветы к памятнику Рами Гарипова, были его дети. Они рассказали, что их отца с детства окружала литература.
Глава республики Радий Хабиров в социальных сетях выложил пост, посвященный народному поэту Башкортостана. Он отметил разносторонний талант Рами Гарипова и как поэта и как переводчика. К посту прикреплены несколько видео, где стихи мастера слова читают российские знаменитости: Константин Хабенский, Николай Валуев и Даниил Спиваковский. К флешмобу, посвященному юбилею Рами Гарипова, присоединилась и звезда мировой оперной сцены Ильдар Абдразаков.
Рами Гарипов ушел в 45 лет. Но за это время он сумел создать и оставить большое и уникальное творческое наследие. Коллеги литератора отмечают, что его поэзия в 21 веке даже более актуальна, чем в 20-м.
Кстати, не все произведения Рами Гарипова прошли путь от рукописи до печати. В домашнем архиве немало фолиантов, которые еще неизвестны читателю. И сегодня в Национальной библиотеке им. Заки Валиди можно было увидеть его заметки, переводы разных авторов и самые первые стихи, которые он написал в 12 лет, во время Великой Отечественной войны.
В этом году в республике планируется много событий, посвященных памяти Рами Гарипова. Акции, флешмобы, конкурсы. Кроме того, в свет выйдут пять книг о поэте.
Кстати, осенью ожидается премьера художественного фильма «Дневник поэта» о жизни и творчестве мастера пера. Сегодня в сети появился тизер будущей ленты. Картина расскажет о детстве, юности и зрелости Рами Гарипова.