Флешмобы и акции памяти: в Башкирии отмечают 90 лет со дня рождения Рами Гарипова

Сегодня в республике отмечают 90-летний юбилей Рами Гарипова. Народный поэт, писатель, публицист, переводчик. Сквозными в его творчестве были тема любви к Родине и человеколюбие. Благодаря мастерству открылись новые грани башкирской поэзии. Строки стихов Рами Гарипова и по сей день не теряют своей актуальности. И еще не все творчество народного поэта известно широкому кругу читателей.

«Родной язык» – одно из самых известных стихотворений Рами Гарипова. И в эфире телеканала БСТ его можно услышать на казахском, латышском, французском, украинском, удмуртском. Всего на 13 языках. Такой проект с участием представителей разных национальностей был запущен специально к 90-летнему юбилею поэта. И, конечно же, бессмертные строки звучат на языке оригинала.

Башкирская гимназия-интернат №1 уже 28 лет носит имя Рами Гарипова – народного поэта и одного из самых известных своих выпускников. Торжественный митинг у бюста поэта собрал учеников, педагогический коллектив, поклонников творчества и представителей республиканского правительства. И первыми, кто возложил цветы к памятнику Рами Гарипова, были его дети. Они рассказали, что их отца с детства окружала литература.

Мальчиком он из Аркаула Салаватского района ходил пешком в Дуванский район в Халиль-аулы. В этой деревне он набирал книг. И по дороге, я представляю, как он присаживался на пригорке, представляю долину Юрюзань, и вот он вытаскивает эти книги и перелистывает. Азамат Гарипов, сын Рами Гарипова

Глава республики Радий Хабиров в социальных сетях выложил пост, посвященный народному поэту Башкортостана. Он отметил разносторонний талант Рами Гарипова и как поэта и как переводчика. К посту прикреплены несколько видео, где стихи мастера слова читают российские знаменитости: Константин Хабенский, Николай Валуев и Даниил Спиваковский. К флешмобу, посвященному юбилею Рами Гарипова, присоединилась и звезда мировой оперной сцены Ильдар Абдразаков.

Рами Гарипов ушел в 45 лет. Но за это время он сумел создать и оставить большое и уникальное творческое наследие. Коллеги литератора отмечают, что его поэзия в 21 веке даже более актуальна, чем в 20-м.

Его поэзия устремлена в будущее. Именно в поэзии Рами Гарипова можно найти проблемы и созвучия сегодняшнего дня и будущего. Мы не знаем, что будет через 10, 20 лет, но в его поэзии современники будут находить те нотки. Заки Алибаев, председатель правления Союза писателей Республики Башкортостан

Кстати, не все произведения Рами Гарипова прошли путь от рукописи до печати. В домашнем архиве немало фолиантов, которые еще неизвестны читателю. И сегодня в Национальной библиотеке им. Заки Валиди можно было увидеть его заметки, переводы разных авторов и самые первые стихи, которые он написал в 12 лет, во время Великой Отечественной войны.

Там присутствует и военная тематика. Сталин, Ленин, о победе, о патриотизме. Но там есть и очень лирические стихи. О природе, о красоте. И, видимо, в этих стихах зарождался уже будущий атай, будущий поэт, будущий Рами Гарипов. Гульнара Гарипова, дочь Рами Гарипова

В этом году в республике планируется много событий, посвященных памяти Рами Гарипова. Акции, флешмобы, конкурсы. Кроме того, в свет выйдут пять книг о поэте.

Прежде всего, конечно же, это издание его творчества, книг стихов, дневников, биографии. И у нас акция «Минен Рами». Это конкурс чтецов, он будет идти несколько месяцев. Есть там этапы и в социальных сетях, и в телевизионном формате. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан