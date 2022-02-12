Жители Уфы решили принять участие в ППМИ, чтобы построить детскую площадку

Жители Нагаево решили принять участие в программе поддержки местных инициатив. Предложение родителей – построить детскую и спортивную площадки. Как сейчас проводят свободное время жители домов на улице Баишева?
Улица Тагира Баишева расположена на окраине села Нагаево, поэтому единственное развлечение для местной детворы – небольшая снежная горка. А летом здесь и вовсе играть приходится на проезжей части. Хотя дети знают, какая им нужна площадка. Родители прислушались к просьбам своих детей и решили принять участие в программе поддержке местных инициатив. Общую идею – строительство детской площадки – поддержали всей улицей.
Подписи удалось собрать за один день. Но не только это вселяет уверенность в победе, говорят жители. О ППМИ они знают давно, и положительный опыт участия в программе имеется.
Инициативу жителей поддержала и администрация Октябрьского района Уфы. В ППМИ активно участвуют не только жители Нагаево, а также Жилино, Зинино и других населенных пунктов.
В случае победы республиканский бюджет выделит на реализацию инициативы 1 миллион рублей, ещё 150 тысяч добавит город, ещё столько же – спонсоры. 10 процентов от общей суммы нужно будет собрать самим жителям. Они надеются, что детский смех на новой площадке раздастся уже этим летом.