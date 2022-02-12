Жители Уфы решили принять участие в ППМИ, чтобы построить детскую площадку

В прошлом году было реализовано 35 проектов, в этом году мы подготовили уже 50 заявок для участия в ППМИ. Мы надеемся, что все они победят. Поддержка местных инициатив – это на самом деле очень хорошая программа и очень сильно выручает как город, так и самих жителей.

Кирилл Бруньковский, начальник отдела по работе с отдалёнными территориями администрации Октябрьского района г. Уфы