Жители Уфы решили принять участие в ППМИ, чтобы построить детскую площадку

Жители Нагаево решили принять участие в программе поддержки местных инициатив. Предложение родителей – построить детскую и спортивную площадки. Как сейчас проводят свободное время жители домов на улице Баишева?

Улица Тагира Баишева расположена на окраине села Нагаево, поэтому единственное развлечение для местной детворы – небольшая снежная горка. А летом здесь и вовсе играть приходится на проезжей части. Хотя дети знают, какая им нужна площадка. Родители прислушались к просьбам своих детей и решили принять участие в программе поддержке местных инициатив. Общую идею – строительство детской площадки – поддержали всей улицей.

Сейчас играют на улице, на проезжей части. Поэтому мы хотим построить тут огороженную площадку. Мы хотим поставить игровые элементы, спортивные, чтобы дети физически тоже развивались. Волейбольную сеть, чтобы взрослые тоже могли играть. Все эти желания хотели воплотить в этой площадке.

Светлана и Ильнур Исламовы, жители с. Нагаево

Подписи удалось собрать за один день. Но не только это вселяет уверенность в победе, говорят жители. О ППМИ они знают давно, и положительный опыт участия в программе имеется.

Фото №1 - Жители Уфы решили принять участие в ППМИ, чтобы построить детскую площадку

Про ППМИ мы знаем уже не первый год. Активно ею пользуемся. Сделали асфальтовое полотно на этой улице, на соседней улице. 

Семён Повещенко, житель с. Нагаево

Инициативу жителей поддержала и администрация Октябрьского района Уфы. В ППМИ активно участвуют не только жители Нагаево, а также Жилино, Зинино и других населенных пунктов.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями

В прошлом году было реализовано 35 проектов, в этом году мы подготовили уже 50 заявок для участия в ППМИ. Мы надеемся, что все они победят. Поддержка местных инициатив – это на самом деле очень хорошая программа и очень сильно выручает как город, так и самих жителей.

Кирилл Бруньковский, начальник отдела по работе с отдалёнными территориями администрации Октябрьского района г. Уфы

В случае победы республиканский бюджет выделит на реализацию инициативы 1 миллион рублей, ещё 150 тысяч добавит город, ещё столько же – спонсоры. 10 процентов от общей суммы нужно будет собрать самим жителям. Они надеются, что детский смех на новой площадке раздастся уже этим летом.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Пенальти