Хоккеистка из Уфы отличилась в завершающем матче Олимпиады

Женская сборная России по хоккею завершила своё выступление на Олимпиаде. В четвертьфинале девушки уступили команде Швейцарии со счётом 2:4.
Одну из шайб на свой счёт записала хоккеистка уфимской «Агидели» Полина Лучникова. Вероника Коржакова отметилась голевой передачей.
В свою очередь, биатлонист Эдуард Латыпов провёл спринтерскую гонку на десять километров. Спортсмен из Башкортостана с тремя промахами финишировал на одиннадцатом месте. Уже завтра он побежит в гонке преследования, где может побороться ещё за одну олимпийскую медаль.