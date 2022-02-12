Хоккеистка из Уфы отличилась в завершающем матче Олимпиады

В свою очередь, биатлонист Эдуард Латыпов провёл спринтерскую гонку на десять километров. Спортсмен из Башкортостана с тремя промахами финишировал на одиннадцатом месте. Уже завтра он побежит в гонке преследования, где может побороться ещё за одну олимпийскую медаль.