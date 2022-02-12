Жители Башкирии поддержали олимпийцев и вышли на Лыжню России

Традиционные соревнования сегодня прошли в столице республики сразу в двух районах. Несмотря на пандемию коронавируса, принять участие в Лыжне России смогли все желающие. Соревнования были разбиты на два этапа, а в заключительный день прошло шесть забегов, где спортсмены были поделены по возрасту. 

Мы хотели создать праздничную атмосферу, хорошая погода. Каждый участник получил памятную шапочку, а победители и призёры получили специальные награды. Каждый участник может согреться горячим чаем.

Леонид Ильин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района г. Уфы

В соревнованиях участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители. На Лыжню России вышли учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты, трудовые коллективы и ветераны спорта. Самому юному участнику старта было 3 года, а самому возрастному – 77 лет.

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Вообще я пыталась пройти как можно лучше, хотя бы первой из нашей школы. Но не получилось. Сильно устала, многие падали. Трудно было.

Мария Горбачёва, участница соревнований

Здорово, что есть такая шикарная лыжня, такие лыжни нужно во всех районах поставить. Наши жители очень любят лыжный спорт, чтобы он развивался.

Фарит Гиндуллин, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан
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