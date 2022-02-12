Жители Башкирии поддержали олимпийцев и вышли на Лыжню России

Мы хотели создать праздничную атмосферу, хорошая погода. Каждый участник получил памятную шапочку, а победители и призёры получили специальные награды. Каждый участник может согреться горячим чаем.

Леонид Ильин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района г. Уфы