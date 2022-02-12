Жители Башкирии поддержали олимпийцев и вышли на Лыжню России

Традиционные соревнования сегодня прошли в столице республики сразу в двух районах. Несмотря на пандемию коронавируса, принять участие в Лыжне России смогли все желающие. Соревнования были разбиты на два этапа, а в заключительный день прошло шесть забегов, где спортсмены были поделены по возрасту.
В соревнованиях участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители. На Лыжню России вышли учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты, трудовые коллективы и ветераны спорта. Самому юному участнику старта было 3 года, а самому возрастному – 77 лет.