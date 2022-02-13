В Башкирию доставили коммунальную технику

В Уфу доставили 4 снегоочистителя на базе «Урал». Сообщается, что в планах закупить еще 5 единиц техники данной модели. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Башкортостана Алан Марзаев.

Использовать снегоочистители предлагают для уборки снежных валов, которые оставляют после уборки снега на проезжей части. В ведомстве рассказали, что такое решение поможет не допустить сужения проезжей части.