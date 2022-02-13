В Уфе создадут платные парковки

В Уфе планируется создать 3700 платных парковочных мест. Проект запустят 1 июня 2022 года. Ранее для него планировалось привлечь инвесторов, но администрация решила реализовать проект самостоятельно.

Сообщается, что платные парковки будут организованы вдоль проезжей части с учетом движения общественного транспорта и пешеходов. Деньги с оплаты стоянки будут поступать в муниципальный бюджет и пойдут на развитие транспорта в Уфе.