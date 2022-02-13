Олимпийская бронза: какой была неделя Игр в Пекине для спортсменов из Башкирии

Бронзовый Пекин. Таковы итоги выступления башкирских олимпийцев на Играх на неделе. Семен Елистратов в среду стал третьим на дистанции полторы тысячи метров, а сегодня Эдуард Латыпов замкнул тройку сильнейших в гонке преследования. Это первая личная медаль среди мужчин за всю историю башкирского спорта, да и вообще в этой дисциплине. До этого Павел Муслимов в Нагано и Максим Чудов в Ванкувере завоевывали бронзу в эстафете. Сразу после успешного выступления биатлониста поздравил глава региона Радий Хабиров.

Наш Эдуард Латыпов снова завоевал бронзу в Пекине, на этот раз в гонке преследования! Несмотря на жуткий ветер и тяжёлые погодные условия, Эдуард показал блестящий результат и пришёл третьим. Это первая в истории России медаль в этой дисциплине. Поздравляю Россию, нашу республику, Эдуарда, его тренера и всех нас! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поздравления принимают и родные олимпийцев, которые всегда рядом со спортсменами, на глазах которых и выросли призеры нынешних Игр. О биатлонной башкиро-самарской семье, об испытаниях в шорт-треке – в нашем материале.

Валидольная развязка гонки преследования. Эдуард Латыпов вырывает бронзовую награду в непростой борьбе. После успеха в смешанной эстафете у спортсмена не все получалось. В индивидуальной гонке и в спринте Латыпов остался без медали. Но поддержка самых близких помогла биатлонисту снова поверить в себя и настроиться на этот старт. И родители дождались. Латыповы вышли на связь с сыном за пару часов до гонки вопреки всем суевериям: в этой семье привыкли рассчитывать на свои силы. Когда переехали из Белоруссии в село Камышлы, Самарская область, Эдуард занимался разными видами спорта. Даже борьбой. В основном ходил за братом.

С братом на велосипедах катался, в спортзал ходил, его как маленького выгоняли, но он все равно находил дверь и заходил, своего добивался. Анна Латыпова, мама Эдуарда Латыпова

Не особо ждали и в местной секции по лыжному спорту. Латыпов пришел сюда по следам одноклассников, которые уже занимались.

Когда пришел, ему достались последние простенькие лыжи. Первые лыжи, на которых он делал первые шаги в лыжных гонках, хотим передать в музей. Марат Шавалиев, первый тренер Эдуарда Латыпова по лыжному спорту в селе Камышлы

Поначалу его ставили на соревнования чуть ли не ради массовки, в эстафету вообще не включали. Уже позже Эдуард признается: расстраивался настолько, что не мог уснуть. Но все это его только раззадорило, и он сильнее и упорнее тренировался, стал показывать результаты. А в 10 классе прочитал статью про Максима Чудова.

Максим Чудов – его кумир. После 10 класса мы его повезли в Уфу. Анна Латыпова, мама Эдуарда Латыпова

Приехали с родителями, показал мне технику. Уже довольно техничный парень был, я решил записать к себе в секцию. Валерий Мишингин, первый тренер Эдуарда Латыпова по биатлону в Уфе

И дальше не все просто складывалось у Эдуарда. Даже уже будучи в составе сборной России, приходил к финишу чуть ли не в пятом десятке. И в нынешнем олимпийском сезоне, когда так важно набирать ход и форму, из-за положительного теста ПЦР в Германии пришлось провести две недели на карантине.

Старается, как может. Мы там тоже особо не лезем, говорит, все хорошо, тяну. Радмил Латыпов, папа Эдуарда Латыпова

И дотянул до Олимпиады. Бронза в смешанной эстафете и бронза в гонке преследования – мечты Латыпова сбываются. Своим примером он показал дорогу в большой спорт: так уже принято в биатлонной семье России, из спорткомплекса, что в селе Камышлы, переезжают на уфимский «Биатлон».

Еще один пример для подражания – в шорт-треке. Ликовали тогда не только в Уфе и в Москве. Вся Россия, затаив дыхание, следила за выступлением Семена Елистратова на дистанции 1500 метров, где наш спортсмен завоевал бронзовую медаль. От серебряной награды на его коронной дистанции Елистратова отделили всего 13 тысячных секунды. И вновь рядом первый и единственный по всей карьере Андрей Максимов. Да, теперь он в экипировке Казахстана. Но это не мешает подставить плечо после олимпийского финиша, как это было уже много раз.

Эта Олимпиада вообще непростая. Сложная геополитическая обстановка, проблемы с тренировками, пандемийный 2022-й. До последнего спортсмены не знали, состоятся ли Игры или их отменят. Андрей Максимов показывает, как все устроено на тренировочной базе в Пекине. На заднем фоне вдалеке видно, как сотрудники стадиона ходят в защитных костюмах. Спортсменов там проверяют чуть ли не каждый день. Пешком они не передвигаются вообще, живут в пузыре. А участники наряду с победами и удачей желают друг другу отрицательных результатов ПЦР-тестов. Все эти трудности остаются за кадром. Особенно для тех, кто делает первые шаги в центре шорт-трека имени Семена Елистратова. Комплекс построили после сочинского триумфа. Сейчас здесь воспитывают новых чемпионов, а лед и вся инфраструктура позволяют проводить в сооружении соревнования разного уровня.

Всем большой привет из Пекина! Я очень рад, я очень горд, я очень счастлив, что у меня получилось завоевать бронзовую медаль. Большое спасибо вам за поддержку, за добрые слова и пожелания. Я не сдаюсь, впереди еще одна гонка. Болейте за меня, за команду! Семен Елистратов, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине

16 февраля мужская сборная по шорт-треку поборется за медаль высшей пробы в эстафете. Продолжает свое выступление биатлонист Эдуард Латыпов. А вот хоккеистки возвращаются домой после проигрыша.