Радий Хабиров оценил новые стандарты работы частных перевозчиков

Башкортостан вышел на первое место по показателю среднего возраста автобусов в Приволжском федеральном округе. Транспорт помолодел в три раза. Об этом на неделе заявил глава республики Радий Хабиров. Он дал промежуточную оценку транспортной реформе, которая идет в регионе. Частные перевозчики внедряют новые стандарты работы, к которым как раз их и призывали.
Встреча Радия Хабирова с представителями крупного перевозчика «Автомиг» – это, можно сказать, знаковый момент в транспортной реформе Башкортостана. Компания работает в нескольких регионах страны и собирается выйти на рынок Уфы. Считает, что есть большие перспективы. Но сначала – личная беседа с руководителем республики.
Руководитель региона также осмотрел автобусы внутри, ведь важно, насколько они комфортны в первую очередь для пассажиров. Марка называется «Лотос». Для повышения безопасности салон оснащён видеокамерами. Автобусы учитывают и нюансы перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Самое главное – в отличие от некогда курсировавших по Уфе ПАЗиков и ГАЗелей, они тёплые: оборудованы двумя мощными обогревателями. Ну и совсем уж новинка для местного рынка перевозок – здесь есть даже USB-зарядки для мобильных гаджетов.
«Автомиг» уже получил местную регистрацию. Республика готова поддержать частный бизнес в этой сфере, отметил Радий Хабиров. Главное, чтобы они работали добросовестно.
Радий Хабиров встретился с еще одним частным перевозчиком – индивидуальным предпринимателем Фанисом Батыровым. Бизнесмен – один из немногих, кто остался на рынке после объявления в республике транспортной реформы. Этот частник поддержал курс региональных властей на повышение качества пассажирских услуг и обновление парка автобусов.
Главе республики демонстрируют очередную партию новых автобусов. Пассажирский транспорт малого класса «Форд Транзит» оснащён многочисленными инновационными функциями. Маршрутный компьютер, система ЭРА-ГЛОНАСС, автономные салонные отопители, сиденья с низкой спинкой и с поясными инерционными ремнями безопасности и не только. Всё для комфорта и безопасности водителя и пассажиров.
Сегодня компания оказывает услуги по перевозке пассажиров на 13 городских регулярных маршрутах. Увеличение подвижного состава позволит уменьшить интервал ожидания автобусов и в целом положительно скажется на транспортной ситуации.
Согласно дорожной карте по обновлению транспорта, за три года частный перевозчик смог полностью избавиться от устаревших ПАЗов. На смену им приходят комфортабельные и современные автобусы. У ИП Батырова есть своя автомастерская и мойка. Радий Хабиров посетил учебно-тренировочный кабинет, где проходят обучение и повышают свою квалификацию водители.
Какой была транспортная реформа до и какой стала сейчас, спустя три года, – большая разница. В республике один из самых молодых автопарков пассажирского транспорта в ПФО. Средний возраст автобусов не 10 лет, как раньше, а 3-4 года. Кроме того, новый импульс получило сотрудничество с РЖД. Появляется больше межмуниципальных маршрутов на электричках. Всё для того, чтобы жители Башкортостана имели возможность быстро, безопасно и удобно перемещаться по всей республике.