Радий Хабиров оценил новые стандарты работы частных перевозчиков

Это уже долгое время у нас работающий на транспорте крупный перевозчик Фанис Фараилович Батыров. У нас были определенные разногласия, мы просили, чтобы наших стандартов работы придерживались, и все-таки после этого мы нашли понимание, работаем. Посмотрите, новые автобусы стоят. Понимаете: человек вкладывается. Когда я вижу, что человек вкладывает свои деньги в свой бизнес, это значит, во-первых, он серьезно хочет этим заниматься. У него есть опыт, и плюс он нам верит, раз он начал вкладывать. Поэтому мне очень приятно. Вот вчера мы одного перевозчика смотрели, сегодня другого перевозчика смотрим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан