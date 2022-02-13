Радий Хабиров оценил новые стандарты работы частных перевозчиков

Башкортостан вышел на первое место по показателю среднего возраста автобусов в Приволжском федеральном округе. Транспорт помолодел в три раза. Об этом на неделе заявил глава республики Радий Хабиров. Он дал промежуточную оценку транспортной реформе, которая идет в регионе. Частные перевозчики внедряют новые стандарты работы, к которым как раз их и призывали.

Встреча Радия Хабирова с представителями крупного перевозчика «Автомиг» – это, можно сказать, знаковый момент в транспортной реформе Башкортостана. Компания работает в нескольких регионах страны и собирается выйти на рынок Уфы. Считает, что есть большие перспективы. Но сначала – личная беседа с руководителем республики.

Руководитель региона также осмотрел автобусы внутри, ведь важно, насколько они комфортны в первую очередь для пассажиров. Марка называется «Лотос». Для повышения безопасности салон оснащён видеокамерами. Автобусы учитывают и нюансы перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Самое главное – в отличие от некогда курсировавших по Уфе ПАЗиков и ГАЗелей, они тёплые: оборудованы двумя мощными обогревателями. Ну и совсем уж новинка для местного рынка перевозок – здесь есть даже USB-зарядки для мобильных гаджетов.

 «Автомиг» уже получил местную регистрацию. Республика готова поддержать частный бизнес в этой сфере, отметил Радий Хабиров. Главное, чтобы они работали добросовестно.

Фото №1 - Радий Хабиров оценил новые стандарты работы частных перевозчиков

Это компания «Автомиг», она зарегистрирована в Башкортостане. То, о чём я говорил, я всегда протягиваю руку дружбы и сотрудничества коммерческим перевозчикам при условии, что будут вкладываться в новые автобусы и будут соблюдать все требования, начиная с того, что автобус окрашен по брендбуку. Если житель видит изумрудную полосу, это значит, автобус частного перевозчика, голубая полоса – государственный перевозчик «Башавтотранс». Мы специально так сделали, чтобы жители могли идентифицировать, на кого жаловаться или кого благодарить в случае, если что-то происходит.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров встретился с еще одним частным перевозчиком – индивидуальным предпринимателем Фанисом Батыровым. Бизнесмен – один из немногих, кто остался на рынке после объявления в республике транспортной реформы. Этот частник поддержал курс региональных властей на повышение качества пассажирских услуг и обновление парка автобусов.

Главе республики демонстрируют очередную партию новых автобусов. Пассажирский транспорт малого класса «Форд Транзит» оснащён многочисленными инновационными функциями. Маршрутный компьютер, система ЭРА-ГЛОНАСС, автономные салонные отопители, сиденья с низкой спинкой и с поясными инерционными ремнями безопасности и не только. Всё для комфорта и безопасности водителя и пассажиров.

Фото №2 - Радий Хабиров оценил новые стандарты работы частных перевозчиков

30 машин пригнали, комфортабельные автобусы, новые. На 209 маршрут их поставят, ПАЗики старые убрали же.

Алексей Коростелёв, водитель автобуса
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Сегодня компания оказывает услуги по перевозке пассажиров на 13 городских регулярных маршрутах. Увеличение подвижного состава позволит уменьшить интервал ожидания автобусов и в целом положительно скажется на транспортной ситуации.

На сегодняшний день с начала транспортной реформы нами приобретено 150 единиц подвижного состава малого класса, среднего класса. Мы сегодня представляем автобус малого класса «Форд Транзит» и средний класс МАЗ и большой класс МАЗ тоже.

Фанис Батыров, руководитель транспортной компании

Согласно дорожной карте по обновлению транспорта, за три года частный перевозчик смог полностью избавиться от устаревших ПАЗов. На смену им приходят комфортабельные и современные автобусы. У ИП Батырова есть своя автомастерская и мойка. Радий Хабиров посетил учебно-тренировочный кабинет, где проходят обучение и повышают свою квалификацию водители.

Это уже долгое время у нас работающий на транспорте крупный перевозчик Фанис Фараилович Батыров. У нас были определенные разногласия, мы просили, чтобы наших стандартов работы придерживались, и все-таки после этого мы нашли понимание, работаем. Посмотрите, новые автобусы стоят. Понимаете: человек вкладывается. Когда я вижу, что человек вкладывает свои деньги в свой бизнес, это значит, во-первых, он серьезно хочет этим заниматься. У него есть опыт, и плюс он нам верит, раз он начал вкладывать. Поэтому мне очень приятно. Вот вчера мы одного перевозчика смотрели, сегодня другого перевозчика смотрим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Какой была транспортная реформа до и какой стала сейчас, спустя три года, – большая разница. В республике один из самых молодых автопарков пассажирского транспорта в ПФО. Средний возраст автобусов не 10 лет, как раньше, а 3-4 года. Кроме того, новый импульс получило сотрудничество с РЖД. Появляется больше межмуниципальных маршрутов на электричках. Всё для того, чтобы жители Башкортостана имели возможность быстро, безопасно и удобно перемещаться по всей республике.

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