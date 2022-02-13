Платные парковки в центре Уфы: когда заработают и сколько будут стоить

С начала лета парковка автомобилей в рабочие дни в историческом центре Уфы станет платной. Об этом на неделе сообщили в городской мэрии. Предполагается, что стоимость стоянки будет начинаться от 40 рублей в час, но ценник сделают динамическим, то есть чем меньше свободных мест будет оставаться на парковке, тем дороже они будут стоить. Как будет работать система, кто станет контролировать оплату и кому положены льготы?

В будние дни улица Ленина в Уфе – одна из самых загруженных. И дело не только в трафике автомобилей. Пробки возникают из-за припаркованных в два ряда машин. Многие сотрудники офисов приезжают на работу на личном транспорте и оставляют его вдоль проезжей части на весь день.

Здесь у нас задача всё-таки не просто ввести платные парковки, а стимулировать использование общественного транспорта. То есть мы идём планомерно по транспортной реформе. С 2018 года мы стараемся улучшить качество транспортного обслуживания населения. Закупаем новые автобусы и т.д. И вот это один из этапов, один из инструментов, который нам позволит людей пересадить на общественный транспорт.

Олег Хмарин, начальник управления транспорта и связи администрации г. Уфы

С 1 июня платные парковки организуют в историческом центре Уфы, ограниченном улицами Заки Валиди, Аксакова, Революционной, Айской и Воровского. Будет создано 3700 паркомест, а стоимость будет начинаться от 40 рублей в час. Цена может вырасти в зависимости от загруженности парковки. То есть чем меньше мест останется, тем дороже они будут стоить. Все вырученные средства направят на улучшение дорожной и транспортной инфраструктуры.

Фото №1 - Платные парковки в центре Уфы: когда заработают и сколько будут стоить

Здорово всё-таки, что это не концессия, а муниципалитет делает. Я думаю, как раз в этом плане хорошо, что мы не торопились. И сейчас есть возможность проанализировать опыт других городов. И то, что это будет муниципальная компания, то и благоустройство, ту же уборку снега можно будет делать из этого бюджета. И это очень здорово, что появится ресурс на эти мероприятия.

Ольга Сарапулова, заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации г. Уфы

По мнению экспертов, положительный эффект от платных парковок ощутят на себе в первую очередь пешеходы. Это также позволит развить сеть велодорожек. Чем меньше машин будет оставлено владельцами в хаотичном порядке, тем безопаснее станет для всех участников дорожного движения.

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Предыдущие усилия по расширению проезжей части показали, что они превращаются в дополнительные парковки. И я думаю, что, невзирая на все трудности, которые для автомобилистов создает новая ситуация, они должны понять, что Уфа – это город для пешеходов. И пора переходить на общественный транспорт. 

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан

Оплачивать парковку в центре придется в рабочие дни с 7 утра до 21 вечера. Правом бесплатной стоянки смогут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и граждане, перевозящие инвалидов, автомобили пожарной службы, полиции и скорой помощи, многодетные семьи и владельцы электромобилей. Но для этого сначала нужно  получить парковочное разрешение и попасть в соответствующий реестр. В региональном Минтрансе в свою очередь хоть и считают платную парковку необходимой мерой, но понимают: это не панацея от пробок.

Всё равно нужно развивать дорожную инфраструктуру, всё равно нужно парковки строить и переходить в трёхмерное пространство, нужно строить подземные парковки. Другого выхода у нас нет. Конечно, у нас сейчас возмущаются автомобилисты. Но давайте будем честны: автомобилисты – это лишь 35% нашего населения. 65% граждан – это либо пассажиры, либо пешеходы. Соответственно, мы их интересы тоже должны учитывать.

Рустам Баязитов, председатель общественного совета Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Мнения самих водителей на этот счет разделились, в соцетях сотни разных комментариев. Но всё же плюсы в новой системе есть, признаются автовладельцы.

Я как водитель считаю, что нам нужна такая система парковок. Но при одном условии. Если будет поддержка и развитие общественного транспорта. Чтобы люди, оставив свои машины, могли с комфортом передвигаться в городе.

Роман Виничук, житель г. Уфы

Порой бывает, негде просто поставить машину. Люди безответственно относятся к парковке. Например, поставили где-то, ушли, и она может там целый день стоять. А человеку нужно оставить машину на час, забежать по своим делам. И за счет того, что всё загружено, нет такой возможности. А это дисциплинирует. Тем более 40 рублей – это очень по-божески. Не так, как Москве, не 400 рублей.  

Амир Ислами, житель г. Уфы

Основным способом оплаты станет мобильное приложение, но могут использоваться и альтернативные варианты, в том числе и традиционные паркоматы.

По словам городских властей, при создании платных парковок в историческом центре Уфы будет использован опыт других крупных мегаполисов России. И если пилотный проект окажется удачным, то со временем границы расширят, и количество платных парковок с 3700 машиномест увеличат до 5500.

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