Платные парковки в центре Уфы: когда заработают и сколько будут стоить

Здорово всё-таки, что это не концессия, а муниципалитет делает. Я думаю, как раз в этом плане хорошо, что мы не торопились. И сейчас есть возможность проанализировать опыт других городов. И то, что это будет муниципальная компания, то и благоустройство, ту же уборку снега можно будет делать из этого бюджета. И это очень здорово, что появится ресурс на эти мероприятия.

Ольга Сарапулова, заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации г. Уфы