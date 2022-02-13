Платные парковки в центре Уфы: когда заработают и сколько будут стоить
С начала лета парковка
автомобилей в рабочие дни в историческом центре Уфы станет платной. Об этом на
неделе сообщили в городской мэрии. Предполагается, что стоимость стоянки будет
начинаться от 40 рублей в час, но ценник сделают динамическим, то есть чем
меньше свободных мест будет оставаться на парковке, тем дороже они будут
стоить. Как будет работать система, кто станет контролировать оплату и кому
положены льготы?
В будние дни улица Ленина в Уфе – одна из самых
загруженных. И дело не только в трафике автомобилей. Пробки возникают из-за
припаркованных в два ряда машин. Многие сотрудники офисов приезжают на работу
на личном транспорте и оставляют его вдоль проезжей части на весь день.
Здесь у нас задача
всё-таки не просто ввести платные парковки, а стимулировать использование
общественного транспорта. То есть мы идём планомерно по транспортной реформе. С
2018 года мы стараемся улучшить качество транспортного обслуживания населения.
Закупаем новые автобусы и т.д. И вот это один из этапов, один из инструментов,
который нам позволит людей пересадить на общественный транспорт.
Олег Хмарин, начальник управления транспорта и связи администрации г. Уфы
С 1 июня платные парковки организуют в
историческом центре Уфы, ограниченном улицами Заки Валиди, Аксакова,
Революционной, Айской и Воровского. Будет создано 3700 паркомест, а стоимость
будет начинаться от 40 рублей в час. Цена может вырасти в зависимости от
загруженности парковки. То есть чем меньше мест останется, тем дороже они будут
стоить. Все вырученные средства направят на улучшение дорожной и транспортной
инфраструктуры.
Здорово всё-таки, что
это не концессия, а муниципалитет делает. Я думаю, как раз в этом плане хорошо,
что мы не торопились. И сейчас есть возможность проанализировать опыт других
городов. И то, что это будет муниципальная компания, то и благоустройство, ту
же уборку снега можно будет делать из этого бюджета. И это очень здорово, что
появится ресурс на эти мероприятия.
Ольга Сарапулова, заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации г. Уфы
По мнению экспертов, положительный эффект от платных
парковок ощутят на себе в первую очередь пешеходы. Это также позволит развить
сеть велодорожек. Чем меньше машин будет оставлено владельцами в хаотичном
порядке, тем безопаснее станет для всех участников дорожного движения.
Предыдущие
усилия по расширению проезжей части показали, что они превращаются в дополнительные
парковки. И я думаю, что, невзирая на все трудности, которые для автомобилистов
создает новая ситуация, они должны понять, что Уфа – это город для пешеходов. И
пора переходить на общественный транспорт.
Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан
Оплачивать парковку в центре
придется в рабочие дни с 7 утра до 21 вечера. Правом бесплатной стоянки смогут
воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и граждане, перевозящие
инвалидов, автомобили пожарной службы, полиции и скорой помощи, многодетные
семьи и владельцы электромобилей. Но для этого сначала нужно получить парковочное разрешение и попасть в
соответствующий реестр. В региональном Минтрансе в свою очередь хоть и считают
платную парковку необходимой мерой, но понимают: это не панацея от пробок.
Всё
равно нужно развивать дорожную инфраструктуру, всё равно нужно парковки строить
и переходить в трёхмерное пространство, нужно строить подземные парковки.
Другого выхода у нас нет. Конечно, у нас сейчас возмущаются автомобилисты. Но
давайте будем честны: автомобилисты – это лишь 35% нашего населения. 65%
граждан – это либо пассажиры, либо пешеходы. Соответственно, мы их интересы
тоже должны учитывать.
Рустам Баязитов, председатель общественного совета Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
Мнения самих водителей
на этот счет разделились, в соцетях сотни разных комментариев. Но всё же плюсы
в новой системе есть, признаются автовладельцы.
Я как водитель
считаю, что нам нужна такая система парковок. Но при одном условии. Если будет
поддержка и развитие общественного транспорта. Чтобы люди, оставив свои машины,
могли с комфортом передвигаться в городе.
Роман Виничук, житель г. Уфы
Порой бывает, негде
просто поставить машину. Люди безответственно относятся к парковке. Например,
поставили где-то, ушли, и она может там целый день стоять. А человеку нужно
оставить машину на час, забежать по своим делам. И за счет того, что всё
загружено, нет такой возможности. А это дисциплинирует. Тем более 40 рублей –
это очень по-божески. Не так, как Москве, не 400 рублей.
Амир Ислами, житель г. Уфы
Основным способом оплаты станет мобильное
приложение, но могут использоваться и альтернативные варианты, в том числе и
традиционные паркоматы.
По словам городских властей, при создании
платных парковок в историческом центре Уфы будет использован опыт других
крупных мегаполисов России. И если пилотный проект окажется удачным, то со
временем границы расширят, и количество платных парковок с 3700 машиномест
увеличат до 5500.