В Башкирии в аварии пострадали двое детей и молодой водитель

На трассе столкнулись «Хёндай Акцент» под управлением 24-летнего жителя Уфы и «Лада Гранта», которой управлял 34-летний мужчина. Машины получили многочисленные механические повреждения.

Помощь врачей потребовалась двум пассажирам «Лады» 8 и 10 лет, а также водителю «Хёндай». Дети находились в детских удерживающих устройствах, что уберегло их от тяжелых травм. Причины произошедшего выясняются.