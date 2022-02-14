Стало известно, сколько пар в Башкирии свяжут себя узами брака в День влюбленных

14 февраля во многих странах считается праздничным днем. В середине февраля отмечается День святого Валентина. Несмотря на то, что в России День влюбленных праздновать не принято, счастливые пары радуют друг друга вниманием, подарками и заботой.

Некоторые влюбленные даже стараются связать себя узами брака именно в этот романтичный день. В Госкомитете по делам юстиции ИА «Башинформ» сообщили, что в этот день в Башкирии поженятся всего 12 пар.