Стало известно, сколько пар в Башкирии свяжут себя узами брака в День влюбленных

14 февраля во многих странах считается праздничным днем. В середине февраля отмечается День святого Валентина. Несмотря на то, что в России День влюбленных праздновать не принято, счастливые пары радуют друг друга вниманием, подарками и заботой.
Некоторые влюбленные даже стараются связать себя узами брака именно в этот романтичный день. В Госкомитете по делам юстиции ИА «Башинформ» сообщили, что в этот день в Башкирии поженятся всего 12 пар.
Это связано с тем, что у ЗАГСов по понедельникам официальный выходной, поэтому по всей республике работают всего 16 отделов. Зато большое количество возлюбленных подали заявление на дату 22.02.2022. В этот день себя свяжут узами брака 322 пары.