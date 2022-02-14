В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности для чиновников за нападение собак

В Государственную Думу России будет внесен законопроект об уголовной ответственности для чиновников за нападение бродячих собак. Об этом сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В случае смерти или нанесении тяжелого вреда здоровью после нападения бездомных собак чиновников может ждать уголовная ответственность. В других случаях ответственным может грозить штраф до 200 тысяч рублей. При этом законопроект подразумевает наказание и для владельцев собак, чьи питомцы покусали прохожих. Им также грозит штраф в размере 200 тысяч рублей.