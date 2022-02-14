Стало известно, кто может стать исполняющим обязанности мэра Уфы

32-летний Ратмир Мавлиев, мэр Нефтекамска, перебрался для работы в Уфу. Он может стать исполняющим обязанности мэра столицы.  Действующий градоначальник Сергей Греков возглавит Полномочное правительство Башкирии в Москве. 

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Усилия, компетенции и тот опыт, который есть у Сергея Грекова, нам очень нужен будет в Москве. Я предложил ему возглавить Полномочное представительство Республики Башкортостан в Москве в ранге вице-премьера республиканского правительства. Это как раз тот случай, когда наилучшие качества: профессиональные, человеческие, имеет большой опыт в бизнес-проектах.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Сегодня, 14 февраля, на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров сообщил, что решение о назначении Ратмира Мавлиева будет принято на заседании в администрации Уфы.

Вплоть до 2015 года Ратмир Мавлиев занимался бизнесом в сфере рекламы, недвижимости и торговли автомобилями. Позднее он перешел на госслужбу и на некоторое время занял пост и.о. руководителя исполкома Ютазинского района в соседнем Татарстане. Затем стал советником главы Альметьевского района Татарстана. В марте 2019 года Ратмир Мавлиев был назначен на пост мэра Нефтекамска. В мае 2021 года был проведен конкурс на кресло градоначальника Нефтекамска, который вновь выиграл.

Исполнение обязанностей главы Нефтекамска возложено на первого заместителя главы администрации Эльдара Валидова.

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