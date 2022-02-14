Стало известно, кто может стать исполняющим обязанности мэра Уфы

Вплоть до 2015 года Ратмир Мавлиев занимался бизнесом в сфере рекламы, недвижимости и торговли автомобилями. Позднее он перешел на госслужбу и на некоторое время занял пост и.о. руководителя исполкома Ютазинского района в соседнем Татарстане. Затем стал советником главы Альметьевского района Татарстана. В марте 2019 года Ратмир Мавлиев был назначен на пост мэра Нефтекамска. В мае 2021 года был проведен конкурс на кресло градоначальника Нефтекамска, который вновь выиграл.