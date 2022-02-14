Спасатели Башкирии опровергли информацию о землетрясении

В СМИ и социальных сетях Башкирии появилась информация о землетрясении. Колебания якобы были зафиксированы у села Зигаза Белорецкого района 9 февраля. По неподтвержденным данным, было выявлено колебание почвы в 2,5 балла.
Руководитель Единой дежурно-диспетчерской службы Белорецкого района Антон Локоцков сообщил ИА «Башинформ», что от жителей района жалоб на землетрясение не поступало. Данную информацию подтвердили и в МЧС региона.
Согласно оценке балльности землетрясения, 2 балла — землетрясение ощущают очень чуткие люди, находящиеся в полном покое; 3 балла — слегка раскачиваются висячие лампы, комнатные цветы, занавеси, открытые двери, неподвижные автомашины.