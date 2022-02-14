В Башкирии экс-начальник МЧС подозревается в махинациях на 66 млн рублей

Экс-начальника МЧС по ЗАТО Межгорье обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом сообщает Следственный комитет.

Фото №1 - В Башкирии экс-начальник МЧС подозревается в махинациях на 66 млн рублей

38-летний мужчина подозревается в 63 эпизодах получения взятки. Также его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и в присвоении чужого имущества. С 2015 по 2016 года экс-начальник получал взятки за содействие в выплате материальной помощи якобы на оплату лекарств. Мошенническим способом он организовывал материальную помощь и себе. Общая сумма ущерба составляет 66 млн рублей.

Экс-начальник находится под стражей и свою вину не признаёт. Расследование дела продолжается.

Уголовные дела по факту совершения аналогичных махинаций с выплатами материальной помощи в отношении второго экс-начальника ФГКУ «Специальное Управление ФПС №103 МЧС России» и его бывшего заместителя, занимавших свои должности после увольнения обвиняемого, в настоящее время рассматриваются в суде.

пресс-служба СК РФ по РБ 
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ