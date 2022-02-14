В Уфе замначальника полиции обвинили в мошенничестве на 22 млн рублей

35-летнего экс-замначальника полиции по Уфимскому району и его 59-летнего сообщника обвинили в крупном мошенничестве. Как сообщает Следственный комитет, расследование дела завершилось.

Осенью 2018 года полицейский узнал, что уфимский предприниматель стал фигурантом двух уголовных дел. Через знакомого он связался с бизнесменом и предложил за взятку в размере 22,5 млн рублей прекратить уголовные дела. Предприниматель на сделку пошёл и за два года передал нужную сумму.

При этом 59-летний сообщник экс-замначальника полиции пообещал предпринимателю уладить вопрос с проверкой от МЧС за 700 тысяч рублей.

Полицейского также обвиняют в том, что он склонил знакомую внести за его тёщу задаток на аукционе. Но после победы он вернул только 300 тысяч, а остальные деньги присвоил себе.