В Ермекеевском районе планируют начать племенную работу с голштинской породой КРС

Животноводческий комплекс в Ермекеевском районе планирует начать племенную работу с крупнорогатым скотом.Речь идёт о коровах высокомолочной голштинской породы. Ранее хозяйство закупало их на стороне за сотни тысяч рублей.
Как не быть послушными, когда тут такой сервис. Задействовано сразу пять операторов. У каждого своя зона ответственности.
Доильный зал сделан по принципу карусели. Одновременно здесь доится 72 коровы. Буренки уже привыкли к крутящейся платформе, поэтому без опаски встают на нее. Карусель останавливается в сутки буквально на четыре часа для обслуживания и промывки.
На дойку буренки заходят три раза в сутки. 2300 коров суммарно дают порядка 70 тонн молока. За состоянием животных и их продуктивностью ветврачу помогает следить специальная компьютерная программа. Благодаря индивидуальному чипу на ухе на экран выводится информация о каждой подопечной. Таким образом отслеживается, сколько молока дает та или иная корова и обновляются данные о ее здоровье – есть ли признаки болезни и необходима ли прививка.
Всего в животноводческом комплексе «Эконива» более пяти тысяч голов скота. Чтобы прокормить такую рогатую армию, каждый день требуется 90 тонн корма. Скоро дойное стадо пополнят еще 500 буренок. Расширение пространства требуется и для молодняка – планируется построить еще телятники.
В следующем году в хозяйстве намерены получить племстатус и уже не закупать поголовье на стороне, а самим заниматься продажей голштинских нетелей.