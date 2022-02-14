В Ермекеевском районе планируют начать племенную работу с голштинской породой КРС

Животноводческий комплекс в Ермекеевском районе планирует начать племенную работу с крупнорогатым скотом.Речь идёт о коровах высокомолочной голштинской породы. Ранее хозяйство закупало их на стороне за сотни тысяч рублей.

Как не быть послушными, когда тут такой сервис. Задействовано сразу пять операторов. У каждого своя зона ответственности.

Доильный зал сделан по принципу карусели. Одновременно здесь доится 72 коровы. Буренки уже привыкли к крутящейся платформе, поэтому без опаски встают на нее. Карусель останавливается в сутки буквально на четыре часа для обслуживания и промывки.

На дойку буренки заходят три раза в сутки. 2300 коров суммарно дают порядка 70 тонн молока. За состоянием животных и их продуктивностью ветврачу помогает следить специальная компьютерная программа. Благодаря индивидуальному чипу на ухе на экран выводится информация о каждой подопечной. Таким образом отслеживается, сколько молока дает та или иная корова и обновляются данные о ее здоровье – есть ли признаки болезни и необходима ли прививка.

Это помогает нам максимально сохранить молоко. И мы при помощи этой программы можем сопоставить животных. Мы можем собрать группы животных, которые дают много молока, либо мало. Желательно не сводить животных крупных и мелких. Егор Гуторин, и.о. старшего ветеринарного врача фермы

Всего в животноводческом комплексе «Эконива» более пяти тысяч голов скота. Чтобы прокормить такую рогатую армию, каждый день требуется 90 тонн корма. Скоро дойное стадо пополнят еще 500 буренок. Расширение пространства требуется и для молодняка – планируется построить еще телятники.

Остается в районе 15-20% достроить вспомогательные объекты. Это в основном для производства качественных кормов, для их хранения и для увеличения поголовья молодняка. Николай Лукерин, руководитель животноводческого комплекса