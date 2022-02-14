В Уфе прошел «Забег влюбленных»

Более 300 человек из 36 городов России и даже гости
из Киргизии собрались в эти выходные в парке Лесоводов. В Уфе прошел «Забег
влюблённых».
Пробежать в паре или в формате единоличного участия
мог любой желающий. На выбор предлагалось четыре дистанции: на 2,5, 5, 10 и 21
км.
Сегодня
День любви, сегодня мы будем бежать. Я хочу сказать, если ты любишь себя, ты
встанешь с дивана и пробежишь 1 километр, 10 километров, самое главное –
здоровье.Лилия Исхакова, участница забега
Я
со школы занимаюсь лыжами. Бегом марафон в 85 году прошла, 30 с лишним лет. Мне
73 года, я не стесняюсь своего возраста.Елена Шредер, участница забега
Беги и влюбляйся. Под таким лозунгом в этом году
прошло масштабное мероприятие. Это единственный зимний забег, который проходит
в черте города. Медали в этот раз получили все, кто пришел к финишу, а самых
быстрых наградили подарками.
Восьмой
раз уже ставший замечательной традицией забег собирает влюблённых в зиму, бег,
в спорт. Есть замечательная теплая палатка, где можно переодеться, подготовлена
программа с участием диджея.Алиса Красноярская, представитель организатора забега