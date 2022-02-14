В Уфе прошел «Забег влюбленных»

Более 300 человек из 36 городов России и даже гости из Киргизии собрались в эти выходные в парке Лесоводов. В Уфе прошел «Забег влюблённых».

Пробежать в паре или в формате единоличного участия мог любой желающий. На выбор предлагалось четыре дистанции: на 2,5, 5, 10 и 21 км.

Сегодня День любви, сегодня мы будем бежать. Я хочу сказать, если ты любишь себя, ты встанешь с дивана и пробежишь 1 километр, 10 километров, самое главное – здоровье. Лилия Исхакова, участница забега

Я со школы занимаюсь лыжами. Бегом марафон в 85 году прошла, 30 с лишним лет. Мне 73 года, я не стесняюсь своего возраста. Елена Шредер, участница забега

Беги и влюбляйся. Под таким лозунгом в этом году прошло масштабное мероприятие. Это единственный зимний забег, который проходит в черте города. Медали в этот раз получили все, кто пришел к финишу, а самых быстрых наградили подарками.