Следком Башкирии расследует случай падения ребёнка в колодец

Напомним, инцидент произошёл в селе Шамонино на улице Российской. Ребёнок играл с друзьями на улице, когда случайно провалился в канализационный колодец. Мальчику помогли выбраться друзья, а экстренные службы вызвала проходящая мимо женщина.