Следком Башкирии расследует случай падения ребёнка в колодец

10 февраля под Уфой 8-летний ребёнок провалился в колодец. Произошедшем заинтересовались следователи.

Фото №1 - Следком Башкирии расследует случай падения ребёнка в колодец

Напомним, инцидент произошёл в селе Шамонино на улице Российской. Ребёнок играл с друзьями на улице, когда случайно провалился в канализационный колодец. Мальчику помогли выбраться друзья, а экстренные службы вызвала проходящая мимо женщина.

Мальчик самостоятельно добрался до дома, откуда его госпитализировали. Следователи организовывают комплекс мероприятий, благодаря которым будут установлены ответственные за недобросовестное содержание инженерных сетей.  

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