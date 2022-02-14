В Башкирии на лестничной площадке обнаружили истекающего кровью мужчину

По данным МВД республики, 66-летний мужчина и его товарищ повздорили во время распития спиртных напитков на почве ревности. Хозяин дома схватил нож и несколько раз ударил им гостя. Пострадавший успел выбежать из квартиры в подъезд, где его и обнаружили соседи.