В Башкирии на лестничной площадке обнаружили истекающего кровью мужчину

В Аургазинском районе произошло жуткое преступление. На лестничной площадке дома был найден мужчина, истекающий кровью.
По данным МВД республики, 66-летний мужчина и его товарищ повздорили во время распития спиртных напитков на почве ревности. Хозяин дома схватил нож и несколько раз ударил им гостя. Пострадавший успел выбежать из квартиры в подъезд, где его и обнаружили соседи.
Мужчина был госпитализирован, а на место происшествия прибыли полицейские. Они попытались задержать подозреваемого, но тот начал нецензурно выражаться в сторону правоохранителей. Расследование произошедшего продолжается.
Фото: МВД по РБ.