Миграционный прирост и наружная реклама: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Впервые за 8 лет Башкортостан завершает год с миграционным приростом. Об этом объявили на оперативном совещании, которое провел руководитель региона Радий Хабиров. В республику стали чаще возвращаться с Севера, а также для постоянного проживания регион выбирают иностранцы.
2021 год Башкортостан завершил сразу тремя своеобразными рекордами. В республику стали чаще приезжать навсегда, чем уезжать отсюда. Отток населения сократился в 2020 году, к середине прошлого число прибывших превысило число выбывших. Возвращаются с Севера и те, кто проживал за рубежом.
По мнению специалистов, переломить тенденцию к оттоку населения из Башкортостана позволили социально-экономическая политика и личное внимание Радия Хабирова к вопросу создания новых производств.
На совещании также обсудили рынок наружной рекламы. В прошлом году в бюджеты поступило 152 млн рублей. Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов выводить из серого сектора недобросовестных предпринимателей, а также проработать вопрос с заменой фанерных рекламных щитов на трассе «Уфа – аэропорт» и других ведущих городских магистралях на плазменные панели.
Радий Хабиров также заслушал информацию о работе административных комиссий в Башкортостане в прошлом году. В производстве находились почти 88,5 тысячи дел о нарушениях. Больше всего – за неправомерное размещение транспорта на газонах. Глава республики в связи с этим дал поручение убирать из дворов брошенные, старые авто и привлекать к ответственности за незаконную парковку.
Еще одно поручение Радия Хабирова коснулось сферы культуры. Он поручил ускорить решение вопроса по созданию в Уфе музея выдающегося русского певца Федора Шаляпина и музея возвращенных имён, которые расположатся вблизи с успешно работающим Музеем полярников имени Валериана Альбанова.