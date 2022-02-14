Миграционный прирост и наружная реклама: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Впервые за 8 лет Башкортостан завершает год с миграционным приростом. Об этом объявили на оперативном совещании, которое провел руководитель региона Радий Хабиров. В республику стали чаще возвращаться с Севера, а также для постоянного проживания регион выбирают иностранцы.

2021 год Башкортостан завершил сразу тремя своеобразными рекордами. В республику стали чаще приезжать навсегда, чем уезжать отсюда. Отток населения сократился в 2020 году, к середине прошлого число прибывших превысило число выбывших. Возвращаются с Севера и те, кто проживал за рубежом.

Меня очень порадовало, что у нас положительное сальдо, соответственно, студентов у нас больше приезжает. И меньше отток. Понятно, конечно, влияет то, что последние три года постоянно увеличиваем количество бюджетных мест в наших вузах, что, безусловно, оказывает на это влияние. И, конечно, наши действия, победа в «Приоритете 2030», евразийский НОЦ – это все работает. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, по предварительным итогам за 21 год, установит сразу три своеобразных рекорда. Впервые за 8 лет завершит год с миграционным приростом населения. Уже по итогам 11 месяцев по данным органов статистики миграционный прирост составил 7963 человека. Ленара Иванова министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

По мнению специалистов, переломить тенденцию к оттоку населения из Башкортостана позволили социально-экономическая политика и личное внимание Радия Хабирова к вопросу создания новых производств.

На совещании также обсудили рынок наружной рекламы. В прошлом году в бюджеты поступило 152 млн рублей. Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов выводить из серого сектора недобросовестных предпринимателей, а также проработать вопрос с заменой фанерных рекламных щитов на трассе «Уфа – аэропорт» и других ведущих городских магистралях на плазменные панели.

Дорога «Уфа – аэропорт». Назовите мне в течение недели, Контрольное управление, доложите мне, когда там не будет этих фанерных щитов. «Уфа – аэропорт» – одна из самых проходимых трасс. Насколько я понимаю, это один из самых главных показателей рекламного потенциала, там должны стоять плазменные панели, технологические панели. Я жду доклад, когда это произойдет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также заслушал информацию о работе административных комиссий в Башкортостане в прошлом году. В производстве находились почти 88,5 тысячи дел о нарушениях. Больше всего – за неправомерное размещение транспорта на газонах. Глава республики в связи с этим дал поручение убирать из дворов брошенные, старые авто и привлекать к ответственности за незаконную парковку.

Мы приняли решение, что Советская площадь будет важной, мемориальной площадью. Поэтому одно из первых решений было, что там не будет парковки. Посматривайте, пожалуйста, там находятся деятели, которые ставят на парковку. Надо пресекать и штрафовать. Я считаю, что это просто самое настоящее хамство. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан