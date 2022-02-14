Новый мэр Уфы: «Буду отдаваться целиком и полностью этой работе»

В Уфе четверть населения республики живёт. Уфа задает тренды, позитивные и негативные. Все, что происходит в Уфе, очень важно. Уфа сейчас находится в хорошем темпе развития. Сложность задачи, что мы и стратегические проблемы решаем, и застарелые проблемы Уфы решаем. Если мы будем идти вперед, но не будем лечить старые проблемы, у нас ничего не получится.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан