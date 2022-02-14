Новый мэр Уфы: «Буду отдаваться целиком и полностью этой работе»

Современный и
энергичный. Экс-руководитель Нефтекамска Ратмир Мавлиев с сегодняшнего дня
возглавил Уфу. Данное решение единогласно одобрил Городской совет на
внеочередном заседании, которое состоялось в столице.
Депутаты также
проголосовали за досрочное прекращение полномочий действующего мэра Сергея
Грекова, который станет полномочным представителем республики в Москве. Его
основной задачей будет привлечение инвестиций в Башкортостан. Радий Хабиров вручил
Грекову почетную грамоту и поблагодарил за работу, отметив, что многие решения
пришлось принимать в непростой период.
В
Уфе четверть населения республики живёт. Уфа задает тренды, позитивные и
негативные. Все, что происходит в Уфе, очень важно. Уфа сейчас находится в
хорошем темпе развития. Сложность задачи, что мы и стратегические проблемы
решаем, и застарелые проблемы Уфы решаем. Если мы будем идти вперед, но не будем
лечить старые проблемы, у нас ничего не получится.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Уважаемый
Радий Фаритович, депутаты, хочу поблагодарить вас за совместную работу. Для меня
было большой честью служить родному городу и уфимцам.Сергей Греков, полномочный представитель Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
Радий Хабиров лично
выдвинул кандидатуру Ратмира Малиева на должность мэра Уфы. По его словам,
Нефтекамск за короткое время сильно преобразился, стал комфортнее, динамичнее
развивается экономика. Теперь же молодому руководителю придется проявить свои
управленческие навыки в столице, которая находится на пороге 450-летия. К
реализации готовится ряд крупнейших инфраструктурных проектов, таких как Южные
ворота, строительство новых объектов, благоустройство.
Мы
хотим видеть Уфу в числе самых красивых городов России. У нас всё для этого
есть: энергия есть, и деньги будут, все будет хорошо.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Буду
отдаваться целиком и полностью этой работе, призываю и вас принимать самое
активное участие. От жителей жду конструктивных предложений или замечаний.
Будем работать, уверен, у нас все получится.Ратмир Мавлиев, и.о. главы администрации г. Уфы