В Уфе пенсионерке начислили долг за электричество в квартире, где никто не жил

Долг за коммуналку в жилье, которое пустовало несколько лет. Уфимке отключили электричество в квартире. Женщина утверждает, что с конца 2018 года там никто не жил. Сейчас Ирина Яковлева должна обслуживающим компаниям несколько десятков тысяч рублей.

Клином свет сошёлся как раз на его отсутствии. Ирина Яковлева около недели живёт в квартире без электричества. Вечером включает фонарик, днём идёт заряжать портативные аккумуляторы к соседям или родным. Женщине отключили свет, аргументируя это задолженностью. При этом несколько лет Ирина Яковлева здесь не жила, находилась в другом регионе.

Все долги были погашены, все эти годы никто здесь не жил, квартира была заперта. Везде стоят счетчики. Ирина Яковлева

Педагог по вокалу несколько лет зарабатывала на уроках онлайн. Сейчас с этим проблемы. Опять же нужно заряжать ноутбук и телефон.

Арестован пенсионный счет, счет по кредиту, то есть еще там набежит задолженность. Я лишена возможности проводить занятия с учениками. Ирина Яковлева

Задолженность есть и перед БашРТС. В компании отвечают, что начисление производились по нормативам. Квартиру продолжали отапливать.

Плата за отопление начисляется за площадь, количество прописанных жильцов или фактическое отсутствие собственника в квартире не влияет. Татьяна Валиева, пресс-секретарь ООО «БашРТС»

А вот кто пользовался электричеством, остаётся под вопросом. По словам компании, которая обеспечивала светом квартиру, было даже судебное решение.

Несмотря на решение суда, счета не были оплачены, владелица квартиры настроена продолжать конфликт. Со своей стороны мы исчерпали возможности продолжения переговоров. Алексей Попов, директор уфимского территориального отделения Башэлектросбыта