В Уфе пенсионерке начислили долг за электричество в квартире, где никто не жил

Долг за коммуналку в жилье, которое пустовало несколько лет. Уфимке отключили электричество в квартире. Женщина утверждает, что с конца 2018 года там никто не жил. Сейчас Ирина Яковлева должна обслуживающим компаниям несколько десятков тысяч рублей.
Клином свет сошёлся как раз на его отсутствии. Ирина Яковлева около недели живёт в квартире без электричества. Вечером включает фонарик, днём идёт заряжать портативные аккумуляторы к соседям или родным. Женщине отключили свет, аргументируя это задолженностью. При этом несколько лет Ирина Яковлева здесь не жила, находилась в другом регионе.
Педагог по вокалу несколько лет зарабатывала на уроках онлайн. Сейчас с этим проблемы. Опять же нужно заряжать ноутбук и телефон.
Задолженность есть и перед БашРТС. В компании отвечают, что начисление производились по нормативам. Квартиру продолжали отапливать.
А вот кто пользовался электричеством, остаётся под вопросом. По словам компании, которая обеспечивала светом квартиру, было даже судебное решение.
Несмотря на то, что Ирина Яковлева не согласна с начислениями, ведь, по словам пенсионерки, квартирой никто не пользовался, оплачивать их она не отказывается, но может это сделать только по частям. Женщина всю жизнь проработала в культуре. Сейчас финансы музыканта поют романсы.