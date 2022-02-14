Экипаж бобслеиста Гайтюкевича – третий после двух заездов на Олимпиаде

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине в экипаже-двойке по бобслею выступил представитель республики Ростислав Гайтюкевич. После двух заездов он занимает третье место.

Завтра соревнования продолжатся. Также сегодня тренерский штаб национальной сборной по биатлону определился с составом команды на мужскую эстафету. Эдуард Латыпов побежит последний, четвертый этап. Гонка состоится 15 февраля.