Экипаж бобслеиста Гайтюкевича – третий после двух заездов на Олимпиаде

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине в экипаже-двойке по бобслею выступил представитель республики Ростислав Гайтюкевич. После двух заездов он занимает третье место.
Завтра соревнования продолжатся. Также сегодня тренерский штаб национальной сборной по биатлону определился с составом команды на мужскую эстафету. Эдуард Латыпов побежит последний, четвертый этап. Гонка состоится 15 февраля.
Кроме этого, наш биатлонист примет участие в масс-старте 18 февраля. А уфимец Семен Елистратов выступит в финале мужской эстафеты по шорт-треку 16-го числа.