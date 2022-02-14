В Уфе состоялось первенство России по ачери-биатлону

Соревнования проходили среди спортсменов не старше 19 лет. Ачери-биатлон – это гонка на лыжах со стрельбой из лука. Вид спорта, который не так популярен в нашей стране, как, например, биатлон классический, но и у него есть свои последователи, соревнования и чемпионы.

Вместо стрельбы в стойке и лёжке, как это происходит на огневом рубеже в биатлоне, здесь говорят «стоя» и «колено». Колчан со стрелами вместо винтовки, другая мишень и расстояние до нее. В остальном обе эти дисциплины похожи, дистанция в разных гонках составляет 8 или 10 километров.

Штраф за каждый промах – 1 минута. А потому зачастую спортсмены готовы потерять на стрельбище несколько секунд, чем поспешить с неточным выстрелом. Хотя у каждого на соревновании своя стратегия гонки.

Чтобы отобраться на первенство страны, участники соревнований в Уфе прошли отборочные этапы у себя в регионах. Всего в столицу республики приехало около 50 спортсменов. Республику на соревнованиях представляла юниорская сборная по ачери-биатлону, состоящая из спортсменов Бирска, Белебея и Белорецка. Один из лидеров команды Дмитрий Ефимов выступает на своем четвертом российском первенстве. Ранее ему удавалось стать абсолютным чемпионом турнира.