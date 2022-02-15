Жителя Башкирии задержали за ложное сообщение об акте терроризма

В Стерлитамаке задержали 36-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в ложном сообщении об акте терроризма.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, неизвестный позвонил в дежурную часть и сообщил, что в здании по улице Коммунистической находится опасный предмет. По указанному адресу сразу прибыли следователи и кинологи. При осмотре территории взрывчатых устройств найдено не было.