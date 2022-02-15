В России украденные мошенниками деньги защитят законом

Государственная Дума РФ планирует рассмотреть законопроект, который должен защищать деньги россиян от мошенников.

Каждый день сотрудники МВД регистрируют преступления в финансовой сфере. Всё больше жителей России по незнанию или добродушию становятся жертвами мошенников и теряют накопления.

Как сообщает Газет.ru со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, благодаря законопроекту счета, на которые приходят украденные деньги, можно будет блокировать без решения суда. При этом счета мошенников можно будет заблокировать на 30 дней.

Новый законопроект будет направлен против так называемых дропперов — посредников, на чьи счета приходят украденные деньги перед обналичиванием. Подобные счета предлагают блокировать на срок до месяца. Пока банки этого делать не могут, и блокировка осуществляется только по решению суда.

Анатолий Аксаков

Законопроект планируется рассмотреть уже осенью.

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