В России украденные мошенниками деньги защитят законом

Каждый день сотрудники МВД регистрируют преступления в финансовой сфере. Всё больше жителей России по незнанию или добродушию становятся жертвами мошенников и теряют накопления.

Как сообщает Газет.ru со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, благодаря законопроекту счета, на которые приходят украденные деньги, можно будет блокировать без решения суда. При этом счета мошенников можно будет заблокировать на 30 дней.