Дорога долголетия: в Уфимском районе появилась новая лыжная трасса

15 километров для активного отдыха силами муниципалитета. В Уфимском районе появилась новая лыжная трасса, проложили которую настоящим ратраком. Специальную технику, приобрели в конце прошлого года в рамках реализации проекта «Дорога долголетия». На одном из участков трассы состоялись лыжные гонки в рамках спартакиады среди сельских поселений.

За новый пришлось бы отдать более 10 миллионов рублей. Этот мини ратрак приобрели в Австрии почти за 2,5 миллиона. Пусть и подержанная, но со своей функцией, снегоуплотнительная машина справляется на отлично. Благодаря специальной технике уже проложили трассу протяженностью 15 километров.    

Прокладываем лыжню от Таптыково через Нижегородку до Жуково для лыжников, чтобы они бесплатно катались каждые выходные. Естественно, люди проезжают, благодарят за такую прекрасную лыжную трассу.

Александр Астахов

Мини-ратрак администрация муниципалитета приобрела не столько для достижения каких-то спортивных показателей, сколько для создания условий для активного отдыха населения. Тем более в Уфимском районе формируется целая сеть спортивно-оздоровительных маршрутов «Дорога долголетия».

Если зимой на лыжах, летом по тому же пути пешком или на велосипедах. Проект предусматривает создание маршрутов для прогулок и активного семейного отдыха. В дальнейшем  «Дорогу долголетия» планируют сделать более комфортной, оборудовав ее дополнительными  схемами, указателями и остановками.

На одном из участков разработанного 15 -километрового маршрута «Таптыково-Нижегородка-Жуково» уже установили указатели. Общая же протяженность трассы, куда добавится в ближайшее время еще и локация «Авдон», намного больше.

Общая трасса тропы здоровья получилась 62 километра, то есть она нигде не пересекает асфальтовую дорогу, идет только по пересеченной местности. Это очень удобно.

Вилорий Угаров, глава администрации Уфимского района

В селе Жуково лыжная трасса проходит рядом с комплексом конный двор. Поэтому активные прогулки можно еще совместить с катанием на лошадях. А в будущем на маршруте должны появится еще ряд арт-объектов.

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Эта идея родилась, мы просто взяли лучшие практики в Европе. В Европе, Скандинавии это обычные истории, это норма. В связи с пандемией решили обратить внимание на внутренний туризм.

Александр Курышев, начальник управления культуры, молодежной политики, спорта и по связям с общественностью Уфимского района

В эти выходные испытать новую трассу приехали спортсмены из разных уголков Уфимского района. В Жуково прошли соревнования по лыжным гонкам в зачет спартакиады среди сельских поселений. В составе команды из деревни Шамонино приехали даже чемпионы всероссийских соревнований.  

Рядышком идут мои спортсмены, которые недавно только выступил на России.

Айгуль Хакимова, тренер по лыжным гонкам и биатлону д. Шамонино

Не только на первый взгляд, но и по итогам прохождения дистанции, участники соревнований отмечали высокий уровень подготовки  трассы, чего зачастую не хватает на состязаниях муниципального уровня. Купив мини-ратрак, уфимский район стал первым в республике, где для прокладки лыжни используют профессиональное оборудование.

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