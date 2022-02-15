Дорога долголетия: в Уфимском районе появилась новая лыжная трасса

15 километров для активного отдыха силами муниципалитета. В Уфимском районе появилась новая лыжная трасса, проложили которую настоящим ратраком. Специальную технику, приобрели в конце прошлого года в рамках реализации проекта «Дорога долголетия». На одном из участков трассы состоялись лыжные гонки в рамках спартакиады среди сельских поселений.
За новый пришлось бы отдать более 10 миллионов рублей. Этот мини ратрак приобрели в Австрии почти за 2,5 миллиона. Пусть и подержанная, но со своей функцией, снегоуплотнительная машина справляется на отлично. Благодаря специальной технике уже проложили трассу протяженностью 15 километров.
Мини-ратрак администрация муниципалитета приобрела не столько для достижения каких-то спортивных показателей, сколько для создания условий для активного отдыха населения. Тем более в Уфимском районе формируется целая сеть спортивно-оздоровительных маршрутов «Дорога долголетия».
Если зимой на лыжах, летом по тому же пути пешком или на велосипедах. Проект предусматривает создание маршрутов для прогулок и активного семейного отдыха. В дальнейшем «Дорогу долголетия» планируют сделать более комфортной, оборудовав ее дополнительными схемами, указателями и остановками.
На одном из участков разработанного 15 -километрового маршрута «Таптыково-Нижегородка-Жуково» уже установили указатели. Общая же протяженность трассы, куда добавится в ближайшее время еще и локация «Авдон», намного больше.
В селе Жуково лыжная трасса проходит рядом с комплексом конный двор. Поэтому активные прогулки можно еще совместить с катанием на лошадях. А в будущем на маршруте должны появится еще ряд арт-объектов.
В эти выходные испытать новую трассу приехали спортсмены из разных уголков Уфимского района. В Жуково прошли соревнования по лыжным гонкам в зачет спартакиады среди сельских поселений. В составе команды из деревни Шамонино приехали даже чемпионы всероссийских соревнований.
Не только на первый взгляд, но и по итогам прохождения дистанции, участники соревнований отмечали высокий уровень подготовки трассы, чего зачастую не хватает на состязаниях муниципального уровня. Купив мини-ратрак, уфимский район стал первым в республике, где для прокладки лыжни используют профессиональное оборудование.