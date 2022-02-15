Дорога долголетия: в Уфимском районе появилась новая лыжная трасса

Эта идея родилась, мы просто взяли лучшие практики в Европе. В Европе, Скандинавии это обычные истории, это норма. В связи с пандемией решили обратить внимание на внутренний туризм.

Александр Курышев, начальник управления культуры, молодежной политики, спорта и по связям с общественностью Уфимского района