Житель Башкирии из-за ревности угрожал возлюбленной и поджёг её дом

Жителя деревни Гарибашево обвинили в нескольких крупных преступлениях. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

В июле 2021 года под воздействием алкоголя мужчина приревновал сожительницу к другому. Он схватил нож, начал ругаться и угрожать возлюбленной убийством. Женщина поспешила покинуть не только дом, но и населенный пункт – она уехала к родственникам.

Мужчину это не устроило, поэтому он поджёг дом и надворные постройки возлюбленной. Огонь уничтожил имущество, сарай, баню, а также скот и домашнюю птицу. Общая сумма ущерба составила 175 тысяч рублей.