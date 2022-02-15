В Уфе прошла всероссийская сессия «Мастер-наставник на рабочем месте»

Наставничество как путь к успеху для опытных работников в возрасте 50+, а также для молодых специалистов. Об этом говорили на всероссийской сессии «Мастер-наставник на рабочем месте».

Она прошла в Уфе в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Там состоялась презентация книги «Наставник как профессия». Авторы изучили российский опыт, который говорит о важности института наставничества на любом предприятии. Производительность улучшается, традиции становятся крепче.