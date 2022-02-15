Житель Башкирии забил товарища деревянной палкой

Житель Балтачевского района предстал перед судом. Его обвинили в жестоком избиении товарища.

Известно, что мужчина на территории частного домовладения устроил конфликт с хозяином дома. В один момент сельчанин схватил деревянную палку и несколько раз ударил знакомого по затылку. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, перелом затылочной кости и гематому.