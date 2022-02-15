В Башкирии коронавирус выявили почти у 4 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.

За последние сутки в Башкирии выявили ещё 3954 зараженных коронавирусом (168 662), с выздоровлением выписали – 1561 (137 583), скончались – 19 (4965). Госпитализация потребовалась 521 заболевшим.