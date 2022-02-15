Эксперт объяснила, как считают жителей Башкортостана

По предварительным итогам 2021 года, у нас в республике впервые с 2013 года наблюдается миграционный прирост, который достиг 8 тысяч человек. Этот показатель складывается в результате двух разных направлений миграций: международной и межрегиональной. Хорошим событием для республики является то, что впервые с 2000-х годов у нас наблюдается межрегиональный прирост. Если в предыдущие десятилетия такой обмен имел отрицательное значение, то 2021-ый год показал позитивную картину. В первую очередь, это эффект пандемийного года, когда люди осуществили те планы, которые были отложены в 2020 году. Во-вторых, большие изменения были в процессе продления срока регистрации для мигрантов. Это тоже сыграло позитивную роль.

Гульдар Ахметова, ведущий научный сотрудник Центра изучения человеческого потенциала Института стратегических исследований РБ