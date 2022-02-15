Эксперт объяснила, как считают жителей Башкортостана

В последние годы власти Башкортостана уделяют значительное внимание вопросу создания новых производств, что в свою очередь позволило переломить тенденцию к оттоку населения.

Фото №1 - Эксперт объяснила, как считают жителей Башкортостана

Причин зафиксированной положительной динамики несколько. Прежде всего, речь идет о постепенном открытии границ и выхода страны в целом из тяжелых ограничений пандемии.

По предварительным итогам 2021 года, у нас в республике впервые с 2013 года наблюдается миграционный прирост, который достиг 8 тысяч человек. Этот показатель складывается в результате двух разных направлений миграций: международной и межрегиональной. Хорошим событием для республики является то, что впервые с 2000-х годов у нас наблюдается межрегиональный прирост. Если в предыдущие десятилетия такой обмен имел отрицательное значение, то 2021-ый год показал позитивную картину. В первую очередь, это эффект пандемийного года, когда люди осуществили те планы, которые были отложены в 2020 году. Во-вторых, большие изменения были в процессе продления срока регистрации для мигрантов. Это тоже сыграло позитивную роль.

Гульдар Ахметова, ведущий научный сотрудник Центра изучения человеческого потенциала Института стратегических исследований РБ

При этом данные статистики и переписи не могут быть идентичными. По словам Ахметовой, все дело в том, что статистические данные формируются на основе переписи 10-летней данности, а перепись населения охватывает большее количество людей, которых, в свою очередь, статистика не учитывает.

Информация о том, что численность населения республики меньше 4 миллионов – некорректна. Дело в том, что в межпереписной период ежегодная численность населения на той или иной территории рассчитывается из естественного и миграционного прироста населения. При этом отправной точкой служат данные последней переписи, отталкиваясь от которой органы статистики делают ежегодные расчеты. Учитываются только зарегистрированные демографические события: миграции, рождаемость, смертность. За пределами учета остаются те, кто не зарегистрирован на данной территории, но проживает. Перепись же населения, которая представляет собой сплошное обследование населения независимо от регистрации, дает полную картину, в связи с чем и могут происходить такие расхождения с данными текущей статистики.

Гульдар Ахметова, ведущий научный сотрудник Центра изучения человеческого потенциала Института стратегических исследований РБ
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии