Эксперт объяснила, как считают жителей Башкортостана

В последние годы власти Башкортостана уделяют значительное внимание вопросу создания новых производств, что в свою очередь позволило переломить тенденцию к оттоку населения.
Причин зафиксированной положительной динамики несколько. Прежде всего, речь идет о постепенном открытии границ и выхода страны в целом из тяжелых ограничений пандемии.
При этом данные статистики и переписи не могут быть идентичными. По словам Ахметовой, все дело в том, что статистические данные формируются на основе переписи 10-летней данности, а перепись населения охватывает большее количество людей, которых, в свою очередь, статистика не учитывает.