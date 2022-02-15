Радий Хабиров почтил память воинов, погибших в Афганистане

Воины-интернационалисты – самые ответственные, сильные и достойные люди. Когда я был студентом, меня отправили в армию в Забайкалье. А кого-то тогда отправили в Афганистан. Мы всегда глядели на них с почётом и уважением. Им тогда было по 18-19 лет, совсем ещё мальчишки. Они воевали, получали ранения, погибали. Ушедшим – светлая память. А те, кто вернулись, – оплот нашего государства. Они смелые, честные, правдивые люди. Я отношусь к ним с глубоким уважением и желаю крепкого здоровья.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан