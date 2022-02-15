Радий Хабиров почтил память воинов, погибших в Афганистане

Радий Хабиров почтил память воинов-интернационалистов, которые принимали участие в боях за пределами Отечества и не вернулись домой. В 33-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана в Уфе состоялся митинг у мемориала «Скорбящая мать». Глава Башкортостана сказал, что считает ветеранов боевых действий оплотом государства и относится к ним с глубоким уважением.
Из Афганистана не вернулись 343 жителя республики. А всего уроженцев Башкортостана, погибших в локальных военных конфликтах, – 668 человек.
В церемонии также приняли участие почётные гости, ветераны боевых действий, родители погибших воинов, курсанты, кадеты и жители Башкортостана. Как рассказали в региональном отделении Российского союза ветеранов Афганистана, движение объединяет около пяти тысяч человек. Они активно поддерживают патриотические мероприятия и общаются с молодежью.