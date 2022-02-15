Радий Хабиров почтил память воинов, погибших в Афганистане

Радий Хабиров почтил память воинов-интернационалистов, которые принимали участие в боях за пределами Отечества и не вернулись домой.  В 33-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана в Уфе состоялся митинг у мемориала «Скорбящая мать». Глава Башкортостана сказал, что считает ветеранов боевых действий оплотом государства и относится к ним с глубоким уважением.

 Из Афганистана не вернулись 343 жителя республики. А всего уроженцев Башкортостана, погибших в локальных военных конфликтах, – 668 человек.

Воины-интернационалисты – самые ответственные, сильные и достойные люди. Когда я был студентом, меня отправили в армию в Забайкалье. А кого-то тогда отправили в Афганистан. Мы всегда глядели на них с почётом и уважением. Им тогда было по 18-19 лет, совсем ещё мальчишки. Они воевали, получали ранения, погибали. Ушедшим – светлая память. А те, кто вернулись, – оплот нашего государства. Они смелые, честные, правдивые люди. Я отношусь к ним с глубоким уважением и желаю крепкого здоровья.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров почтил память воинов, погибших в Афганистане

В церемонии также приняли участие почётные гости, ветераны боевых действий, родители погибших воинов, курсанты, кадеты и жители Башкортостана. Как рассказали в региональном отделении Российского союза ветеранов Афганистана, движение объединяет около пяти тысяч человек. Они активно поддерживают патриотические мероприятия и общаются с молодежью.

Приоритетная задача – научить молодежь любить Родину и понимать, что 1/6 часть суши –очень большая территория, ее надо защищать, ее границы надо защищать. Хочешь мира – готовься к войне. Но это не значит, что мы готовимся к войне, мы готовимся к мирной жизни, чтобы у ребят были крепкие руки, ноги, чтобы была светлая голова.

Дмитрий Глушко, председатель регионального отделения РСВА
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