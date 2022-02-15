Эдуард Латыпов в составе сборной России выиграл бронзу Олимпиады

Отличился еще один уроженец Башкортостана Руслан Захаров. Впервые в истории российского спорта он завоевал награды Олимпийских игр и в шорт-треке и в конькобежном спорте. Руслан Захаров поменял специализацию после завоевания Олимпийского золота в Сочи. В Пекине в составе российской команды Захаров в финале состязался с норвежцами. В итоге – серебро.