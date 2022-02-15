Эдуард Латыпов в составе сборной России выиграл бронзу Олимпиады

На Олимпийских играх в Пекине прошла мужская эстафета. Спортсмен, представляющий Башкортостан, бежал на четвертом этапе после Карима Халили, Александра Логинова и Максима Цветкова.
На первой стрельбе Эдуард Латыпов отработал блестяще, а вот в стойке допустил пять промахов, из-за чего зашёл на два штрафных круга и растерял преимущество перед конкурентами. В итоге финишировал третьим, пропустив вперед норвежцев и французов.
Отличился еще один уроженец Башкортостана Руслан Захаров. Впервые в истории российского спорта он завоевал награды Олимпийских игр и в шорт-треке и в конькобежном спорте. Руслан Захаров поменял специализацию после завоевания Олимпийского золота в Сочи. В Пекине в составе российской команды Захаров в финале состязался с норвежцами. В итоге – серебро.
И сегодня болеем еще за одного спортсмена, который представляет Башкортостан. Это бобслеист Ростислав Гайтюкевич. В соревнованиях среди экипажей двоек после двух попыток он идет на третьей позиции.