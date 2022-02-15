В Башкирии продолжают отбирать пробы озимых культур

Состояние удовлетворительное, о потерях говорить пока рано. В Башкортостане продолжают отбирать пробы озимых культур. По предварительным прогнозам, из 300 тысяч гектаров площадей почти треть посевов изрежены, либо не взошли.

По замёрзшей земле единственный правильный вариант – использовать бензопилу, говорят специалисты Давлекановского межрайонного отдела Россельхозцентра. Вооружившись еще и ломами, они выходят в поле, чтобы отобрать пробы озимых культур, или, как еще их называют, монолитов.

Размеры монолита 30 на 30. Желательно, чтобы два ряда схватить растений. Глубина – 15-20 см. Рамиль Кучкильдин, начальник Давлекановского межрайонного отдела Россельхозцентра по Республике Башкортостан

На этом поле крестьянско-фермерского хозяйства Габдрахманова выращивают пшеницу сорта Новоершовская. Всего около 100 гектаров. Местные аграрии надеются, что озимые чувствуют себя хорошо, учитывая толщину снежного покрова. Местами она превышает 50 см.

Ростки пшеницы такие же зеленые, как и осенью. Но давать оценку состоянию озимых культур на этом поле преждевременно. Окончательный вывод можно будет сделать после лабораторных испытаний.

В течение суток привезенный в лабораторию фрагмент почвы будет оттаивать в темном помещении при температуре от пяти до десяти градусов. Потом монолит с озимыми перенесут в тепло. А уже через неделю будет первый осмотр, чтобы понять продолжается ли развитие растения.

Окончательный учет проводим на 15 день, то есть берем все растения без исключения, промываем проточной водой, считаем кустистость, густоту. Проверяем на вредителей. Аида Мавлиярова, агроном Давлекановского межрайонного ОТДЕЛА Россельхозцентра по Республике Башкортостан

Всего специалисты Россельхозцентра отбирают четыре пробы. Первую в декабре, потом в январе, феврале и последнюю – в марте. Эти растения с монолита, отобранного в конце января в одном из хозяйств района. Состояние озимой ржи слабое, говорят агрономы. Скорее всего, без пересева не обойдется. Всего же давлекановские земледельцы осенью посеяли 17700 гектаров озимых культур.

Во время посева озимых культур наблюдался недостаток влаги в почве. Поэтому состояние озимых удовлетворительное, то есть слабоватое. Руслан Абдуллин, главный агроном управления сельского хозяйства администрации Давлекановского района