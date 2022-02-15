Полиция Башкирии ищет подозреваемого в нападении на кассира

В Стерлитамаке в одном из магазинов зафиксировано разбойное нападение. Полиция ищет подозреваемого в преступлении.
Инцидент произошёл около 17:30 15 декабря в магазине по улице Объездной. Неизвестный мужчина подошёл к продавщице, достал пистолет и, угрожая убийством, потребовал деньги из кассы. Почти сразу преступник скрылся, так и не получив деньги. Момент нападения попал в объектив камеры наблюдения.
Полиция просит помощи в поисках мужчины. На вид ему 35-40 лет, рост — 170-175 см. В момент совершения преступления был одет в черную вязаную шапку, куртку черного цвета, брюки черного цвета и маску черного цвета. При себе у мужчины был черный рюкзак с зелеными вставками.
Видео: МВД по РБ.