Полиция Башкирии ищет подозреваемого в нападении на кассира

Полиция просит помощи в поисках мужчины. На вид ему 35-40 лет, рост — 170-175 см. В момент совершения преступления был одет в черную вязаную шапку, куртку черного цвета, брюки черного цвета и маску черного цвета. При себе у мужчины был черный рюкзак с зелеными вставками.