В Башкирии суд обязал СМИ опровергнуть недостоверную информацию

Ленинский районный суд обязал одно из негосударственных СМИ региона выпустить опровержение на одну из своих статей. Ранее редакторы новостного сайта разместили статью о человеке, который якобы устраивал погромы во время событий на Куштау. В этом человеке журналисты «распознали» чиновника полпредства Башкирии в Москве Азата Казакбаева.