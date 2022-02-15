В Башкирии суд обязал СМИ опровергнуть недостоверную информацию

Ленинский районный суд обязал одно из негосударственных СМИ региона выпустить опровержение на одну из своих статей. Ранее редакторы новостного сайта разместили статью о человеке, который якобы устраивал погромы во время событий на Куштау. В этом человеке журналисты «распознали» чиновника полпредства Башкирии в Москве Азата Казакбаева.
Репортеры bash.news попросили Казакбаева прокомментировать официальное опровержение этой информации. Мужчина пояснил, что выпустивший эту статью журналист не был вместе с ним на горе.
Сейчас материал удален с сайта, редакторы разместили опровержение по решению Ленинского суда г. Уфы от 15.04.2021.