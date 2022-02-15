Продажу алкоголя в пластиковой таре запретят

В России 15 февраля в первом чтении приняли законопроект о запрете продажи крепких напитков в пластиковой таре. Теперь за продажу алкоголя с содержанием 28 процентов этилового спирта в таре из ПЭТ грозит от 100 до 200 тысяч рублей.

Как объяснили в правительстве, такой товар причиняет вред не только экологии, но и здоровью граждан. Специалисты спрогнозировали рост цен на алкоголь, если закон вступит в силу.