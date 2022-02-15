Стало известно влияние смартфонов на подростков

Ученые Сан-Диего выяснили что смартфоны делают тинейджеров более одинокими в образовательных учреждениях. В возрасте 14-16 лет часть подростков чувствует себя отдаленными от внешнего мира. Это зависит от того, что дети при просмотре фотографий в Интернете становятся отстраненными и менее общительными.

По данным исследования, более 60 000 подростков ответили, что чувствуют себя лишними в обществе. Также говорится, что в 2000 году из подростков в возрасте 14-16 лет только 10 процентов ощущали одиночество, но к 2018 году эта цифра выросла до 33 процентов.